Astros 4, White Sox 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Sanchez 3b 3 1 1 1 1 1 .263 Moncada 2b 4 1 1 2 0 2 .241 Abreu 1b 4 0 0 0 0 1 .304 Delmonico lf 4 0 1 0 0 1 .263 Garcia rf 1 0 0 0 0 1 .333 Hanson rf-cf 3 0 0 0 0 1 .229 Narvaez c 3 0 0 0 1 1 .270 Anderson ss 3 1 1 0 0 0 .263 Davidson dh 3 0 0 0 0 1 .219 Engel cf 2 0 0 0 0 0 .181 a-Brantly ph 1 0 0 0 0 1 .238 R.Liriano rf 0 0 0 0 0 0 .200 Totals 31 3 4 3 2 10

Houston AB R H BI BB SO Avg. Springer dh 4 0 0 0 0 1 .288 Reddick rf 4 1 2 0 0 0 .318 Altuve 2b 3 0 1 1 1 1 .348 Correa ss 3 1 0 0 1 1 .300 Gonzalez 3b 3 1 2 0 1 0 .296 Gattis c 3 1 1 1 1 0 .268 Centeno c 0 0 0 0 0 0 .217 Gurriel 1b 4 0 3 2 0 0 .298 Fisher lf 4 0 0 0 0 3 .220 Maybin cf 4 0 0 0 0 1 .225 Totals 32 4 9 4 4 7

Chicago 000 200 010—3 4 1 Houston 010 200 10x—4 9 0

a-struck out for Engel in the 8th.

E_Narvaez (7). LOB_Chicago 3, Houston 8. 2B_Sanchez (18), Reddick (33), Gurriel (39). 3B_Reddick (4). HR_Moncada (7), off Peacock. RBIs_Sanchez (54), Moncada 2 (20), Altuve (80), Gattis (47), Gurriel 2 (69). SB_Anderson (14), Hanson (11), Gonzalez (8).

Runners left in scoring position_Chicago 3 (Moncada, Narvaez, Engel); Houston 4 (Correa, Gonzalez, Fisher, Maybin). RISP_Chicago 1 for 4; Houston 3 for 11.

Advertisement

Runners moved up_Davidson. GIDP_Fisher.

DP_Chicago 1 (Moncada, Anderson, Abreu).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Shields, L, 4-7 5 2-3 6 3 3 4 5 98 5.40 Infante 2-3 0 0 0 0 1 10 3.38 Fry 0 1 1 1 0 0 3 15.00 Alburquerque 2-3 1 0 0 0 0 12 3.21 Minaya 1 1 0 0 0 1 12 5.12 Houston IP H R ER BB SO NP ERA Peacock, W, 12-2 6 1 2 2 2 6 99 2.98 F.Liriano, H, 5 1 0 0 0 0 1 11 5.76 Gregerson, H, 18 2-3 1 1 1 0 1 16 4.50 Musgrove, S, 2-4 1 1-3 2 0 0 0 2 20 4.83

Fry pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Infante 2-0, Alburquerque 1-1, Musgrove 1-1. WP_Musgrove.

Umpires_Home, Jordan Baker; First, Sean Barber; Second, Bruce Dreckman; Third, Mike Everitt.

T_3:08. A_24,995 (42,060).