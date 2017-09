Astros 5, Angels 2

By The Associated Press

Houston AB R H BI BB SO Avg. Springer cf 5 0 0 0 0 0 .287 Reddick rf 5 1 2 0 0 0 .313 Altuve 2b 2 1 0 0 2 0 .348 Correa ss 4 0 0 0 0 1 .304 Gonzalez lf-1b 4 1 2 2 0 1 .294 Bregman 3b 4 1 1 1 0 0 .283 Beltran dh 4 0 1 0 0 0 .232 1-Fisher pr-dh 0 1 0 0 0 0 .207 Gurriel 1b 4 0 3 1 0 0 .293 2-Maybin pr-lf 0 0 0 0 0 0 .227 McCann c 3 0 1 1 0 0 .247 Totals 35 5 10 5 2 2

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Phillips 2b 4 0 1 0 0 0 .288 Trout cf 4 0 0 0 0 2 .317 Upton lf 3 0 0 0 1 1 .276 Pujols dh 3 1 1 1 1 0 .247 Calhoun rf 3 0 0 0 1 0 .247 Simmons ss 4 0 1 0 0 1 .279 Valbuena 3b 4 1 1 1 0 1 .199 Cron 1b 4 0 0 0 0 1 .258 Maldonado c 3 0 1 0 0 1 .225 Totals 32 2 5 2 3 7

Houston 020 000 021—5 10 0 Los Angeles 000 100 001—2 5 0

1-ran for Beltran in the 9th. 2-ran for Gurriel in the 9th.

LOB_Houston 6, Los Angeles 6. 2B_Reddick (31), Gonzalez (29), Bregman (35), Beltran (28), Phillips (30), Maldonado (17). HR_Valbuena (21), off Peacock; Pujols (22), off Devenski. RBIs_Gonzalez 2 (80), Bregman (59), Gurriel (67), McCann (56), Pujols (96), Valbuena (57). SB_Upton (11). SF_McCann.

Runners left in scoring position_Houston 3 (Springer, Reddick, Gonzalez); Los Angeles 3 (Phillips, Simmons 2). RISP_Houston 3 for 8; Los Angeles 0 for 4.

Runners moved up_Correa, Springer.

Houston IP H R ER BB SO NP ERA Peacock, W, 11-2 6 3 1 1 3 3 97 2.98 Liriano, H, 3 1-3 0 0 0 0 0 5 5.88 Musgrove, H, 5 2-3 0 0 0 0 1 12 4.90 Giles, H, 2 1 0 0 0 0 1 11 2.54 Devenski 1 2 1 1 0 2 17 2.75 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Nolasco, L, 6-14 6 4 2 2 1 1 83 5.11 Middleton 1-3 0 0 0 0 0 4 4.47 Wood 2-3 2 0 0 0 0 21 5.82 Alvarez 0 1 1 1 0 0 7 3.95 Ramirez 1 1 1 1 1 1 18 2.79 Salas 1 2 1 1 0 0 18 5.68

Alvarez pitched to 1 batter in the 8th.

Inherited runners-scored_Ramirez 1-1. WP_Peacock.

Umpires_Home, Pat Hoberg; First, Tony Randazzo; Second, Gerry Davis; Third, Cory Blaser.

T_3:20. A_35,715 (43,250).