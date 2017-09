Athletics 7, Red Sox 3

By The Associated Press

Oakland AB R H BI BB SO Avg. Semien ss 5 1 1 0 0 0 .252 Joyce lf 4 1 1 0 0 1 .241 Lowrie 2b 4 2 3 2 0 1 .277 Davis dh 4 1 1 1 0 1 .240 Olson 1b 2 1 1 2 1 0 .273 Pinder rf 4 1 0 1 0 1 .237 Maxwell c 4 0 1 1 0 2 .243 Chapman 3b 4 0 0 0 0 2 .239 Powell cf 4 0 0 0 0 1 .279 Totals 35 7 8 7 1 9

Boston AB R H BI BB SO Avg. Bogaerts ss 4 1 1 0 1 1 .270 Pedroia 2b 4 1 3 0 0 1 .313 Benintendi lf 4 0 2 1 0 0 .276 Betts rf 3 0 0 1 1 0 .262 Moreland 1b 4 0 1 0 0 0 .248 Ramirez dh 4 0 0 0 0 1 .238 Devers 3b 4 0 1 0 0 0 .297 Leon c 3 0 0 0 1 1 .221 Bradley Jr. cf 4 1 1 1 0 1 .256 Totals 34 3 9 3 3 5

Oakland 402 001 000—7 8 0 Boston 101 010 000—3 9 0

LOB_Oakland 3, Boston 7. 2B_Lowrie (45), Maxwell (11), Benintendi 2 (23), Moreland (30). 3B_Lowrie (3). HR_Olson (18), off Fister; Bradley Jr. (16), off Cotton. RBIs_Lowrie 2 (55), Davis (102), Olson 2 (36), Pinder (39), Maxwell (21), Benintendi (80), Betts (88), Bradley Jr. (59).

Runners left in scoring position_Oakland 1 (Powell); Boston 4 (Bogaerts, Benintendi, Moreland, Devers). RISP_Oakland 1 for 5; Boston 1 for 10.

Runners moved up_Davis, Betts, Bradley Jr.. GIDP_Benintendi, Moreland.

DP_Oakland 2 (Olson, Maxwell), (Lowrie, Semien, Olson).

Oakland IP H R ER BB SO NP ERA Cotton, W, 8-10 5 6 3 3 2 3 80 5.81 Hendriks 1 1 0 0 0 0 15 4.68 Coulombe 1-3 0 0 0 1 0 13 3.72 Dull 2-3 1 0 0 0 0 10 4.71 Hatcher 1 0 0 0 0 0 16 4.21 Treinen 1 1 0 0 0 2 12 4.39 Boston IP H R ER BB SO NP ERA Fister, L, 5-8 4 6 6 6 1 4 84 4.40 Abad 1 0 1 1 0 1 17 2.83 Hembree 1 1 0 0 0 1 17 3.55 Barnes 1 1 0 0 0 1 22 3.84 Boyer 2 0 0 0 0 2 27 3.96

Abad pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Dull 1-0, Hembree 1-0. HBP_Abad (Olson). WP_Hembree, Treinen.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Andy Fletcher; Second, Alan Porter; Third, Joe West.

T_3:07. A_36,366 (37,499).