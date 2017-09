Blue Jays 4, Twins 3

By The Associated Press

Toronto Minnesota ab r h bi ab r h bi R.Urena ss 5 0 0 0 B.Dzier 2b 4 1 2 1 Dnldson 3b 5 1 3 2 Mauer 1b 3 0 0 1 Smoak 1b 2 0 0 0 J.Plnco ss 4 0 0 0 J.Btsta rf 5 0 0 0 E.Escbr 3b 4 0 0 0 Morales dh 4 0 0 0 Buxton cf 4 1 2 0 Pillar cf 2 2 1 1 E.Rsrio lf 4 0 0 0 Martin c 4 1 2 1 Garver dh 3 0 1 0 Goins 2b 4 0 1 0 Grssman ph 1 0 0 0 T.Hrnnd lf 4 0 1 0 Gimenez c 2 1 1 1 K.Vrgas ph 1 0 0 0 Kepler rf 3 0 1 0 Totals 35 4 8 4 Totals 33 3 7 3

Toronto 000 011 200—4 Minnesota 001 110 000—3

LOB_Toronto 9, Minnesota 5. 2B_Donaldson (18), Martin 2 (9). HR_Donaldson (26), Pillar (16), B.Dozier (31). SB_Buxton (26). SF_Mauer (3).

IP H R ER BB SO Toronto Happ W,9-10 6 1-3 7 3 3 1 5 Leone H,10 2-3 0 0 0 0 0 Tepera H,16 1 0 0 0 0 1 Osuna S,36-46 1 0 0 0 0 1 Minnesota Colon L,6-13 6 5 4 4 2 1 Pressly 1 2 0 0 1 1 Duffey 2 1 0 0 2 3

Colon pitched to 2 batters in the 7th

Umpires_Home, Ryan Blakney; First, Jerry Meals; Second, Ron Kulpa; Third, Chris Conroy.

T_2:57. A_27,902 (39,021).