Brewers 10, Marlins 3

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Perez 2b-3b 6 1 1 1 0 0 .265 Santana rf 3 1 2 3 2 1 .277 Braun lf 4 2 1 0 1 0 .272 Phillips lf 0 0 0 0 0 0 .220 Shaw 3b 4 2 3 3 0 1 .275 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Williams p 0 0 0 0 0 0 — Aguilar 1b 5 1 3 1 0 0 .268 Pina c 5 1 2 2 0 1 .281 Broxton cf 5 0 2 0 0 1 .223 Arcia ss 5 0 1 0 0 1 .272 Woodruff p 2 1 0 0 1 1 .250 c-Villar ph-2b 1 1 1 0 1 0 .242 Totals 40 10 16 10 5 6

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 4 0 2 0 0 0 .304 Realmuto c 4 0 0 0 0 1 .274 Yelich cf 4 0 0 0 0 2 .286 Ozuna lf 4 1 1 0 0 0 .301 Bour 1b 4 1 2 0 0 1 .293 Dietrich 3b 4 1 1 1 0 0 .242 Suzuki rf 4 0 1 2 0 0 .260 Rojas ss 0 0 0 0 0 0 .270 Aviles ss 4 0 1 0 0 0 .236 Peters p 1 0 0 0 0 1 .000 Despaigne p 0 0 0 0 0 0 .091 a-Stanton ph 1 0 0 0 0 0 .278 Chen p 0 0 0 0 0 0 .125 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Telis ph 1 0 0 0 0 0 .213 Nicolino p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 3 8 3 0 5

Milwaukee 000 801 010—10 16 1 Miami 000 300 000— 3 8 1

a-grounded out for Despaigne in the 4th. b-flied out for Guerra in the 7th. c-doubled for Woodruff in the 8th.

E_Perez (8), Realmuto (6). LOB_Milwaukee 9, Miami 5. 2B_Santana (27), Aguilar (15), Villar (17), Ozuna (28), Suzuki (6). 3B_Braun (2). RBIs_Perez (50), Santana 3 (77), Shaw 3 (95), Aguilar (48), Pina 2 (43), Dietrich (48), Suzuki 2 (18). CS_Gordon (14). SF_Shaw.

Runners left in scoring position_Milwaukee 5 (Perez, Shaw, Aguilar, Broxton, Woodruff); Miami 2 (Bour, Stanton). RISP_Milwaukee 7 for 16; Miami 3 for 7.

Advertisement

Runners moved up_Braun 2, Arcia, Aviles, Yelich, Ozuna. GIDP_Braun, Arcia.

DP_Miami 2 (Aviles, Gordon, Bour), (Gordon, Aviles, Bour).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, W, 2-2 7 8 3 3 0 5 94 3.28 Barnes 1 0 0 0 0 0 11 4.27 Williams 1 0 0 0 0 0 8 3.38 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Peters, L, 0-2 3 2-3 9 8 8 3 4 79 5.40 Despaigne 1-3 2 0 0 0 0 15 4.35 Chen 2 1 1 1 0 2 27 3.94 Guerra 1 1 0 0 0 0 13 3.77 Nicolino 2 3 1 1 2 0 46 5.32

Inherited runners-scored_Despaigne 2-2.

Umpires_Home, Kerwin Danley; First, Bill Miller; Second, Ryan Additon; Third, Todd Tichenor.

T_3:11. A_24,535 (41,900).