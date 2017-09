Brewers 3, Pirates 0

By The Associated Press

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Sogard ss-2b 5 0 1 0 0 0 .272 Walker 2b-1b 4 1 2 1 0 2 .268 Braun lf 3 1 2 1 1 0 .275 Shaw 3b 4 0 2 1 0 2 .277 Thames 1b 3 0 1 0 0 0 .243 Hader p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Aguilar ph 1 0 0 0 0 1 .267 Swarzak p 0 0 0 0 0 0 — Knebel p 0 0 0 0 0 0 — Perez rf 4 0 0 0 0 1 .263 Vogt c 3 0 0 0 0 0 .230 Pina c 1 0 0 0 0 0 .280 Phillips cf 3 0 1 0 1 1 .226 Suter p 1 0 0 0 0 0 .214 a-Villar ph 1 1 1 0 0 0 .244 Jeffress p 0 0 0 0 0 0 .000 Arcia ss 2 0 0 0 0 1 .271 Totals 35 3 10 3 2 8

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Mercer ss 4 0 1 0 0 2 .250 Luplow lf 4 0 0 0 0 1 .213 McCutchen cf 4 0 3 0 0 0 .277 Freese 3b 4 0 1 0 0 2 .263 Osuna 1b 2 0 0 0 0 1 .239 b-Bell ph-1b 2 0 0 0 0 2 .256 Polanco rf 4 0 1 0 0 0 .254 Rodriguez 2b 3 0 0 0 0 2 .162 Diaz c 3 0 1 0 0 0 .244 Taillon p 2 0 1 0 0 0 .171 Schugel p 0 0 0 0 0 0 .000 Santana p 0 0 0 0 0 0 — c-Bostick ph 1 0 0 0 0 1 .200 Kontos p 0 0 0 0 0 0 .000 Barbato p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 33 0 8 0 0 11

Milwaukee 000 101 010—3 10 0 Pittsburgh 000 000 000—0 8 0

a-doubled for Suter in the 6th. b-struck out for Osuna in the 6th. c-struck out for Santana in the 7th. d-struck out for Hader in the 8th.

LOB_Milwaukee 7, Pittsburgh 6. 2B_Shaw (32), Phillips (2), Villar (18), Diaz (12). HR_Braun (17), off Taillon. RBIs_Walker (49), Braun (49), Shaw (96). SB_Braun (12), Phillips (3).

Runners left in scoring position_Milwaukee 5 (Sogard, Shaw, Thames, Perez, Arcia); Pittsburgh 2 (Freese, Osuna). RISP_Milwaukee 3 for 13; Pittsburgh 0 for 2.

LIDP_Thames. GIDP_Vogt.

DP_Pittsburgh 2 (Rodriguez, Mercer, Osuna), (Rodriguez, Mercer).

Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Suter, W, 3-2 5 5 0 0 0 4 64 3.41 Jeffress, H, 7 1-3 1 0 0 0 1 6 4.68 Hader, H, 10 1 2-3 1 0 0 0 3 24 1.77 Swarzak, H, 23 1 0 0 0 0 1 12 2.22 Knebel, S, 36-41 1 1 0 0 0 2 16 1.30 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Taillon, L, 7-7 5 6 2 2 1 4 92 4.73 Schugel 1 0 0 0 0 1 8 1.74 Santana 1 0 0 0 1 2 14 4.85 Kontos 1 3 1 1 0 1 23 3.71 Barbato 1 1 0 0 0 0 16 4.39

Taillon pitched to 3 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Hader 1-0, Schugel 2-0. WP_Taillon, Barbato.

Umpires_Home, Roberto Ortiz; First, Tony Randazzo; Second, Gerry Davis; Third, Rob Drake.

T_2:52. A_16,283 (38,362).