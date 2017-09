Cardinals 4, Pirates 3

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Marte lf 4 0 0 0 0 2 .253 Frazier 2b 5 1 2 2 0 1 .283 McCutchen cf 3 0 0 0 1 1 .273 Bell 1b 4 0 0 0 0 3 .261 Freese 3b 4 0 0 0 0 2 .262 Polanco rf 4 0 3 0 0 0 .258 1-Bostick pr 0 0 0 0 0 0 .143 Kontos p 0 0 0 0 0 0 .000 Diaz c 4 0 0 0 0 1 .244 Mercer ss 2 1 1 0 1 0 .254 Kuhl p 2 1 1 1 0 1 .091 Neverauskas p 0 0 0 0 0 0 — Rodriguez rf 0 0 0 0 0 0 .175 b-Jaso ph 1 0 0 0 0 1 .221 Totals 33 3 7 3 2 12

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 3 1 1 1 1 1 .239 Pham lf 3 0 0 0 1 2 .306 DeJong ss 4 1 1 0 0 0 .284 Martinez 1b 3 0 0 0 1 0 .309 Fowler cf 3 1 0 0 0 2 .255 Grichuk rf 1 0 0 1 0 0 .237 Molina c 4 1 2 2 0 0 .277 Wong 2b 1 0 0 0 2 1 .299 Bader rf-cf 3 0 0 0 0 0 .300 Martinez p 2 0 0 0 0 1 .185 Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Garcia ph 1 0 0 0 0 1 .247 Lyons p 0 0 0 0 0 0 .000 Nicasio p 0 0 0 0 0 0 — Totals 28 4 4 4 5 8

Pittsburgh 020 000 100—3 7 1 St. Louis 020 000 11x—4 4 1

a-struck out for Brebbia in the 7th. b-struck out for Rodriguez in the 9th.

1-ran for Polanco in the 8th.

E_Frazier (9), Carpenter (13). LOB_Pittsburgh 8, St. Louis 5. 2B_Frazier (18), Polanco (20), Kuhl (2), DeJong (21). HR_Frazier (5), off Brebbia; Molina (16), off Kuhl; Carpenter (19), off Neverauskas. RBIs_Frazier 2 (48), Kuhl (3), Carpenter (64), Molina 2 (67), Grichuk (53). S_Kuhl.

Runners left in scoring position_Pittsburgh 5 (Marte, McCutchen 2, Freese, Kuhl); St. Louis 1 (Wong). RISP_Pittsburgh 1 for 8; St. Louis 0 for 3.

Runners moved up_Martinez, Grichuk. LIDP_Bader. GIDP_Diaz.

DP_Pittsburgh 1 (Freese, Bell); St. Louis 1 (Carpenter, Wong, Martinez).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Kuhl 6 2 2 1 5 6 91 4.21 Neverauskas, BS, 1-1 1 1 1 1 0 2 18 3.71 Kontos, L, 0-6 1 1 1 1 0 0 16 3.68 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martinez 6 4 2 2 2 8 103 3.33 Brebbia 1 1 1 1 0 2 16 2.51 Lyons, W, 4-0 1 1 0 0 0 0 12 2.47 Nicasio, S, 4-8 1 1 0 0 0 2 25 2.69

HBP_Martinez 2 (Marte,Mercer).

Umpires_Home, Jeff Nelson; First, Cory Blaser; Second, Laz Diaz; Third, Doug Eddings.

T_2:55. A_44,378 (43,975).