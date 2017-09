Cardinals 7, Giants 3

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Bader cf 5 2 2 2 0 1 .333 Pham lf 3 1 0 0 2 0 .309 DeJong ss 5 1 1 1 0 1 .288 Martinez 1b 5 2 3 3 0 0 .299 Molina c 3 0 1 1 1 0 .281 Piscotty rf 3 0 0 0 1 0 .238 Wong 2b 4 0 0 0 0 0 .300 Mejia 3b 3 1 0 0 1 2 .176 Weaver p 2 0 0 0 0 2 .200 a-Voit ph 1 0 1 0 0 0 .250 Alcantara p 0 0 0 0 0 0 — Duke p 0 0 0 0 0 0 — Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 34 7 8 7 5 6

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Hernandez cf 3 0 0 0 1 0 .260 Panik 2b 3 1 1 0 1 0 .267 Posey c-1b 3 0 1 1 1 1 .318 Crawford ss 4 0 1 0 0 1 .247 Sandoval 3b 3 0 0 0 0 1 .208 b-Hundley ph 1 0 0 0 0 1 .259 Calixte 3b 0 0 0 0 0 0 .176 Pence rf 4 0 0 0 0 3 .256 Jones 1b 3 0 0 0 0 2 .192 Moore p 0 0 0 0 0 0 .133 c-Moncrief ph 1 0 0 0 0 1 .216 Williamson lf 4 0 2 0 0 2 .194 Bumgarner p 2 1 1 1 0 1 .241 Crick p 0 0 0 0 0 0 — Osich p 0 0 0 0 0 0 — Federowicz c 2 1 1 1 0 1 .250 Totals 33 3 7 3 3 14

St. Louis 000 203 200—7 8 0 San Francisco 001 010 010—3 7 1

a-singled for Weaver in the 8th. b-struck out for Sandoval in the 8th. c-struck out for Moore in the 9th.

E_Crick (1). LOB_St. Louis 6, San Francisco 6. 2B_Martinez 2 (10), Molina (23), Panik (22), Williamson 2 (2). HR_DeJong (21), off Bumgarner; Martinez (11), off Bumgarner; Bader (2), off Bumgarner; Bumgarner (3), off Weaver; Federowicz (1), off Alcantara. RBIs_Bader 2 (4), DeJong (55), Martinez 3 (31), Molina (62), Posey (57), Bumgarner (5), Federowicz (1). S_Weaver.

Runners left in scoring position_St. Louis 3 (Piscotty 2, Wong); San Francisco 4 (Sandoval, Bumgarner, Federowicz, Hundley). RISP_St. Louis 3 for 6; San Francisco 1 for 6.

Advertisement

GIDP_Crawford.

DP_St. Louis 1 (Wong, DeJong, Martinez).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Weaver, W, 4-1 7 4 2 2 2 9 105 2.50 Alcantara 2-3 2 1 1 1 1 18 13.50 Duke, H, 6 1-3 0 0 0 0 1 5 5.40 Brebbia 1 1 0 0 0 3 14 2.25 San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Bumgarner, L, 3-7 6 5 5 5 2 5 83 3.15 Crick 2-3 2 2 2 3 0 34 3.55 Osich 1-3 0 0 0 0 0 3 5.82 Moore 2 1 0 0 0 1 18 5.42

Inherited runners-scored_Duke 2-0, Osich 3-0.

Umpires_Home, Mike Everitt; First, Jordan Baker; Second, Tom Woodring; Third, Bruce Dreckman.

T_2:45. A_39,784 (41,915).