Cardinals 9, Reds 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 1b 3 2 1 1 2 0 .239 Voit 1b 0 0 0 0 0 0 .248 Pham lf 5 2 3 2 0 0 .309 Fowler cf 4 1 1 2 1 1 .265 Tuivailala p 0 0 0 0 0 0 — DeJong ss 5 1 1 1 0 3 .283 Molina c 4 0 1 2 0 0 .276 Kelly c 1 1 1 0 0 0 .190 Wong 2b 4 0 0 0 0 0 .288 c-Garcia ph-2b 1 0 1 1 0 0 .251 Gyorko 3b 3 0 1 0 0 0 .268 1-Mejia pr-3b 1 1 0 0 1 0 .108 Piscotty rf 4 1 1 0 1 0 .243 Weaver p 3 0 0 0 0 2 .176 Duke p 0 0 0 0 0 0 — Oh p 0 0 0 0 0 0 — b-Grichuk ph 0 0 0 0 0 0 .238 Alcantara p 0 0 0 0 0 0 — Bader cf 0 0 0 0 0 0 .257 Totals 38 9 11 9 5 6

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Winker rf 4 0 1 1 0 0 .282 Cozart ss 4 0 0 0 0 2 .300 Votto 1b 4 0 1 0 0 1 .317 Gennett 2b 4 0 1 0 0 1 .298 Duvall lf 3 0 0 0 0 1 .246 McGuire p 0 0 0 0 0 0 — Chacin p 0 0 0 0 0 0 — d-Wallach ph 1 0 1 0 0 0 .125 Peraza cf 4 1 1 0 0 1 .257 Kivlehan 3b 3 1 1 1 0 1 .204 Barnhart c 3 0 0 0 0 2 .269 Davis p 1 0 0 0 0 1 .167 Mella p 0 0 0 0 0 0 — a-Schebler ph 1 0 0 0 0 0 .234 Farrell p 0 0 0 0 0 0 — Ervin lf 1 0 0 0 0 1 .293 Totals 33 2 6 2 0 11

St. Louis 104 021 001—9 11 0 Cincinnati 000 020 000—2 6 0

a-grounded out for Mella in the 5th. b-hit by pitch for Oh in the 8th. c-singled for Wong in the 9th. d-singled for Chacin in the 9th.

1-ran for Gyorko in the 6th.

LOB_St. Louis 8, Cincinnati 4. 2B_Pham 2 (21), Molina (26), Gyorko (21), Piscotty (15), Kelly (3), Kivlehan (5). HR_Carpenter (21), off Davis; Fowler (18), off Davis; DeJong (24), off Davis. RBIs_Carpenter (67), Pham 2 (68), Fowler 2 (59), DeJong (60), Molina 2 (80), Garcia (19), Winker (13), Kivlehan (25).

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (DeJong 2, Wong 2, Piscotty); Cincinnati 1 (Duvall). RISP_St. Louis 5 for 13; Cincinnati 1 for 4.

Runners moved up_Carpenter, Schebler.

DP_Cincinnati 1 (Barnhart, Cozart, Gennett).

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Weaver, W, 7-1 5 5 2 2 0 7 87 2.05 Duke 1 0 0 0 0 1 8 4.72 Oh 1 0 0 0 0 1 8 3.77 Alcantara 1 0 0 0 0 1 13 2.45 Tuivailala 1 1 0 0 0 1 15 2.72 Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Davis, L, 1-3 3 5 5 5 0 3 63 8.62 Mella 2 2 2 2 2 1 25 9.00 Farrell 1 2 1 1 2 1 30 7.45 McGuire 2 0 0 0 0 0 24 0.00 Chacin 1 2 1 1 1 1 20 10.50

HBP_McGuire (Grichuk).

Umpires_Home, Chris Segal; First, Brian Gorman; Second, Dan Iassogna; Third, Tripp Gibson.

T_2:47. A_12,903 (42,319).