Diamondbacks 13, Dodgers 0

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Peralta lf 5 0 0 0 0 2 .296 Negron ss 5 2 2 0 0 1 .222 Pollock cf 5 1 1 2 0 0 .265 Martinez rf 5 4 4 6 0 1 .285 Bracho p 0 0 0 0 0 0 — Drury 2b 5 1 1 1 0 1 .270 Lamb 3b 4 2 2 0 1 1 .257 Rosales 1b 4 2 2 2 0 2 .240 Herrmann c 4 0 1 0 0 1 .171 Murphy c 0 0 0 0 0 0 — Ray p 3 0 1 2 0 2 .261 Hoover p 0 0 0 0 0 0 — c-Fuentes ph-rf 0 1 0 0 1 0 .241 Totals 40 13 14 13 2 11

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor cf 4 0 0 0 0 3 .303 Hernandez lf-3b 4 0 0 0 0 3 .212 Turner 3b 3 0 1 0 0 0 .332 Verdugo rf 1 0 0 0 0 1 .182 Bellinger 1b 4 0 0 0 0 2 .270 Barnes c 3 0 0 0 0 2 .294 Puig rf 3 0 0 0 0 2 .256 Font p 0 0 0 0 0 0 — Forsythe 2b 3 0 2 0 0 0 .233 Culberson ss 3 0 0 0 0 1 .000 Hill p 1 0 0 0 0 1 .083 a-Segedin ph 1 0 0 0 0 1 .154 Baez p 0 0 0 0 0 0 .000 Paredes p 0 0 0 0 0 0 — Fields p 0 0 0 0 0 0 — b-Dickson ph-lf 0 0 0 0 1 0 .000 Totals 30 0 3 0 1 16

Arizona 000 200 434—13 14 0 Los Angeles 000 000 000— 0 3 0

a-struck out for Hill in the 6th. b-walked for Fields in the 8th. c-walked for Hoover in the 9th.

LOB_Arizona 2, Los Angeles 4. 2B_Negron (1). HR_Martinez (31), off Hill; Martinez (32), off Baez; Drury (12), off Baez; Martinez (33), off Fields; Rosales (7), off Fields; Martinez (34), off Font. RBIs_Pollock 2 (32), Martinez 6 (79), Drury (57), Rosales 2 (34), Ray 2 (2).

Runners left in scoring position_Los Angeles 1 (Taylor). RISP_Arizona 3 for 5; Los Angeles 0 for 1.

GIDP_Negron.

DP_Los Angeles 1 (Forsythe, Bellinger).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Ray, W, 12-5 7 2-3 3 0 0 0 14 107 2.80 Hoover 1-3 0 0 0 1 0 11 4.11 Bracho 1 0 0 0 0 2 12 6.32 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Hill, L, 9-7 6 2 2 2 1 9 87 3.67 Baez 0 4 4 4 0 0 16 2.59 Paredes 1 2 0 0 0 0 13 0.00 Fields 1 3 3 3 0 1 22 3.19 Font 1 3 4 4 1 1 27 20.25

Baez pitched to 4 batters in the 7th.

Inherited runners-scored_Hoover 1-0, Paredes 2-2.

Umpires_Home, Alfonso Marquez; First, Dave Rackley; Second, Chad Fairchild; Third, Larry Vanover.

T_3:00. A_47,192 (56,000).