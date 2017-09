Diamondbacks 13, Padres 7

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Peralta lf 4 2 2 2 1 0 .294 Marte ss 5 2 1 1 0 2 .260 Goldschmidt 1b 3 1 2 2 1 1 .305 Martinez rf 5 1 1 2 0 0 .294 Descalso 2b 5 0 0 0 0 0 .239 Lamb 3b 3 3 1 1 2 1 .248 Pollock cf 4 2 1 3 1 0 .268 Herrmann c 5 1 1 0 0 2 .174 Ray p 1 0 0 0 0 1 .255 Hoover p 0 0 0 0 0 0 — a-Vargas ph 1 1 1 0 0 0 .143 Sherfy p 0 0 0 0 0 0 — c-Fuentes ph 0 0 0 0 1 0 .238 Hernandez p 0 0 0 0 0 0 — Bradley p 1 0 1 1 0 0 .250 Shipley p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 37 13 11 12 6 7

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 3 0 2 0 2 0 .270 Aybar ss 4 0 2 0 1 0 .235 Myers 1b 3 1 0 0 2 0 .243 Renfroe rf 5 3 3 4 0 0 .234 Solarte 2b 5 0 1 0 0 1 .251 Blash lf 3 0 0 0 0 3 .205 Szczur lf 2 0 1 0 0 0 .225 Villanueva 3b 4 2 2 1 0 1 .250 Melville p 0 0 0 0 0 0 — Mazzoni p 0 0 0 0 0 0 — e-Jankowski ph 1 0 0 0 0 0 .145 Gale c 3 1 1 2 0 0 .333 d-Sanchez ph-c 1 0 0 0 0 0 .226 Lamet p 2 0 0 0 0 2 .091 McGrath p 0 0 0 0 0 0 — b-Asuaje ph 1 0 0 0 0 1 .277 Stammen p 0 0 0 0 0 0 .500 Spangenberg 3b 1 0 0 0 0 0 .260 Totals 38 7 12 7 5 8

Arizona 110 004 124—13 11 0 San Diego 022 020 001— 7 12 3

a-singled for Hoover in the 6th. b-struck out for McGrath in the 6th. c-walked for Sherfy in the 7th. d-popped out for Gale in the 7th. e-grounded out for Mazzoni in the 9th.

E_Margot (3), Aybar (8), Mazzoni (1). LOB_Arizona 4, San Diego 9. 2B_Peralta (28), Marte (9). HR_Peralta (14), off Lamet; Lamb (28), off Lamet; Martinez (41), off Lamet; Pollock (13), off Mazzoni; Gale (1), off Ray; Renfroe (22), off Ray; Renfroe (23), off Ray; Villanueva (1), off Hoover; Renfroe (24), off Shipley. RBIs_Peralta 2 (52), Marte (16), Goldschmidt 2 (117), Martinez 2 (93), Lamb (102), Pollock 3 (47), Bradley (1), Renfroe 4 (54), Villanueva (1), Gale 2 (2). SB_Goldschmidt (18), Herrmann (5), Margot (16), Aybar 2 (10). SF_Goldschmidt.

Runners left in scoring position_Arizona 3 (Peralta, Martinez 2); San Diego 5 (Myers 2, Renfroe 2, Solarte). RISP_Arizona 6 for 11; San Diego 0 for 5.

GIDP_Martinez, Jankowski.

DP_Arizona 1 (Descalso, Marte, Goldschmidt); San Diego 1 (Aybar, Solarte, Myers).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Ray 4 1-3 5 5 5 5 6 102 2.95 Hoover 2-3 1 1 1 0 1 10 3.96 Sherfy, W, 2-0 1 2 0 0 0 1 16 0.00 Hernandez, H, 18 2-3 1 0 0 0 0 10 2.94 Bradley, H, 24 1 1-3 1 0 0 0 0 17 1.17 Shipley 1 2 1 1 0 0 7 5.85 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lamet 5 1-3 6 6 6 1 4 85 4.45 McGrath 2-3 0 0 0 0 1 6 2.57 Stammen, L, 2-3 1 2 1 1 2 1 24 3.13 Melville 1-3 0 2 1 2 0 10 14.73 Mazzoni 1 2-3 3 4 0 1 1 40 19.29

Inherited runners-scored_Bradley 1-0, Mazzoni 2-2.

Umpires_Home, Sam Holbrook; First, Quinn Wolcott; Second, Greg Gibson; Third, Ramon De Jesus.

T_3:47. A_25,797 (42,302).