Indians 11, Tigers 0

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Kinsler 2b 4 0 1 0 0 0 .236 Romine 2b 1 0 0 0 0 0 .234 Presley dh 4 0 2 0 0 1 .313 Cabrera 1b 3 0 0 0 1 2 .248 Navarro 1b 0 0 0 0 0 0 .105 Castellanos rf 4 0 1 0 0 1 .259 Candelario 3b 4 0 2 0 0 0 .269 McCann c 4 0 1 0 0 1 .261 Holaday c 0 0 0 0 0 0 .429 Collins lf 4 0 1 0 0 3 .201 Jones cf 4 0 1 0 0 2 .163 Machado ss 4 0 0 0 0 2 .279 Totals 36 0 9 0 1 12

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 4 2 2 4 0 1 .275 Urshela ss 1 0 0 0 0 0 .225 Chisenhall lf-1b 5 0 0 0 0 2 .295 Ramirez 2b 1 1 1 3 0 0 .308 a-Gonzalez ph-2b 2 1 1 0 0 0 .277 Encarnacion dh 3 0 1 0 1 0 .254 1-Almonte pr-dh 0 2 0 0 1 0 .228 Bruce rf 2 0 0 0 2 0 .255 2-Naquin pr-rf 1 0 1 0 0 0 .250 Santana 1b 2 1 0 0 2 0 .264 3-Guyer pr-lf 0 0 0 1 0 0 .236 Diaz 3b 5 2 2 1 0 0 .267 Gomes c 4 1 2 1 0 0 .232 Mejia c 1 0 0 0 0 1 .250 Allen cf 4 1 1 0 0 0 .250 Totals 35 11 11 10 6 4

Detroit 000 000 000— 0 9 2 Cleveland 050 211 02x—11 11 0

a-singled for Ramirez in the 6th.

1-ran for Encarnacion in the 6th. 2-ran for Bruce in the 6th. 3-ran for Santana in the 6th.

E_Kinsler (10), Jones (1). LOB_Detroit 10, Cleveland 9. 2B_Castellanos (28). 3B_Lindor (4). HR_Ramirez (26), off Jaye. RBIs_Lindor 4 (77), Ramirez 3 (73), Diaz (11), Gomes (50), Guyer (20). SF_Ramirez, Guyer.

Runners left in scoring position_Detroit 5 (Castellanos, Candelario 2, Machado 2); Cleveland 5 (Bruce, Santana, Gomes 2, Mejia). RISP_Detroit 0 for 5; Cleveland 4 for 14.

Runners moved up_Presley, Jones, Diaz 2, Allen.

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Jaye, L, 1-1 3 2-3 7 7 7 2 2 85 6.75 Reininger 1 1-3 2 1 1 0 0 26 12.71 Saupold 1 0 1 1 3 0 29 4.34 Jimenez 1 0 0 0 0 1 11 11.93 Labourt 1 2 2 2 1 1 27 6.75 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Carrasco, W, 15-6 6 7 0 0 1 9 92 3.41 Salazar 2 1 0 0 0 1 28 4.56 McAllister 1 1 0 0 0 2 11 2.78

Inherited runners-scored_Reininger 2-0. HBP_Jaye (Ramirez), Saupold (Ramirez). WP_Labourt.

Umpires_Home, Paul Emmel; First, Scott Barry; Second, Quinn Wolcott; Third, Brian O’Nora.

T_3:12. A_18,521 (35,051).