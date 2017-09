Indians 3, Royals 2

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 5 0 1 0 0 0 .285 Cain cf 4 0 0 0 0 0 .299 Cabrera rf 4 1 0 0 0 1 .286 Hosmer 1b 3 1 1 1 1 0 .325 S.Perez c 3 0 2 0 0 1 .264 b-Bonifacio ph 1 0 0 0 0 0 .251 Butera c 0 0 0 0 0 0 .248 Moustakas 3b 4 0 1 0 0 1 .273 Moss dh 4 0 1 0 0 1 .211 Escobar ss 4 0 3 0 0 1 .253 Gordon lf 4 0 0 0 0 2 .205 Totals 36 2 9 1 1 7

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 5 0 1 1 0 0 .277 Chisenhall lf 2 0 1 1 0 0 .291 G.Allen cf 1 0 0 0 1 0 .227 e-Jackson ph-lf 1 0 0 0 0 0 .303 Ramirez 2b 4 1 4 0 1 0 .314 Encarnacion dh 3 0 1 0 2 0 .252 Bruce rf 4 0 1 1 1 0 .255 Santana 1b 4 0 2 0 0 0 .266 Diaz 3b 4 0 0 0 0 1 .254 Almonte cf-lf 2 1 1 0 0 0 .231 a-Guyer ph-lf 1 0 0 0 0 0 .236 c-Naquin ph-cf 1 0 1 0 0 0 .258 Gomes c 3 0 0 0 0 2 .227 d-Mejia ph 1 0 0 0 0 0 .222 1-Gonzalez pr 0 1 0 0 0 0 .277 R.Perez c 0 0 0 0 0 0 .219 Totals 36 3 12 3 5 3

Kansas City 010 001 000 0—2 9 0 Cleveland 001 000 001 1—3 12 0

No outs when winning run scored.

a-popped out for Almonte in the 7th. b-grounded out for S.Perez in the 9th. c-singled for Guyer in the 9th. d-out on fielder’s choice for Gomes in the 9th. e-grounded out for G.Allen in the 9th.

1-ran for Mejia in the 9th.

Advertisement

LOB_Kansas City 5, Cleveland 11. 2B_Merrifield (30), Hosmer (29), Lindor (38), Ramirez 2 (50), Bruce (26), Almonte (8). RBIs_Hosmer (86), Lindor (79), Chisenhall (53), Bruce (94). CS_Ramirez (5).

Runners left in scoring position_Kansas City 2 (S.Perez, Gordon); Cleveland 5 (Santana 3, Diaz, Jackson). RISP_Kansas City 0 for 6; Cleveland 2 for 9.

Runners moved up_Moustakas. GIDP_Merrifield, Moustakas, Gordon, Diaz.

DP_Kansas City 1 (Merrifield, Escobar, Hosmer); Cleveland 3 (Ramirez, Lindor, Santana), (Ramirez, Lindor, Santana), (Ramirez, Lindor, Santana).

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis 5 2-3 7 1 1 1 1 98 4.15 Minor, H, 17 1 1-3 0 0 0 1 2 27 2.75 Buchter, H, 17 1 1 0 0 2 0 19 3.20 Herrera, BS, 5-31 1 2 1 1 0 0 18 4.56 Maurer, L, 3-6 0 2 1 1 1 0 13 6.55 Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Tomlin 5 2-3 6 2 2 1 4 79 5.04 Smith 1-3 0 0 0 0 1 3 3.08 Miller 1 2 0 0 0 1 11 1.62 Goody 2-3 0 0 0 0 0 8 2.63 Olson 1 1-3 0 0 0 0 0 12 0.00 C.Allen, W, 3-6 1 1 0 0 0 1 18 2.52

Inherited runners-scored_Minor 1-0, Smith 1-0.

Umpires_Home, John Tumpane; First, Lance Barksdale; Second, Ted Barrett; Third, Angel Hernandez.

T_3:21. A_30,874 (35,051).