Marlins 9, Mets 2

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Aoki cf 4 0 0 0 0 0 .277 Reyes ss 4 0 1 0 0 0 .244 Cabrera 3b 4 0 0 0 0 1 .276 Smith 1b 4 0 0 0 0 0 .212 Plawecki c 3 1 2 0 1 0 .250 Nimmo lf 4 1 1 1 0 1 .268 Evans 2b 4 0 2 0 0 0 .333 Taijeron rf 4 0 1 0 0 2 .175 Montero p 0 0 0 0 0 0 .080 a-d’Arnaud ph 1 0 1 1 0 0 .242 Flexen p 0 0 0 0 0 0 .167 McGowan p 0 0 0 0 0 0 — b-Cecchini ph 1 0 0 0 0 0 .221 Goeddel p 0 0 0 0 0 0 — Milone p 0 0 0 0 0 0 .111 Totals 33 2 8 2 1 4

Miami AB R H BI BB SO Avg. Gordon 2b 5 2 2 0 0 0 .308 Stanton rf 5 1 2 3 0 1 .279 Yelich cf 4 1 0 0 1 0 .283 Ozuna lf 4 1 3 2 1 0 .308 Bour 1b 3 1 1 2 2 0 .297 Anderson 3b 3 0 1 0 1 1 .271 Ellis c 4 1 1 1 0 0 .195 Rojas ss 4 2 2 1 0 0 .274 Urena p 2 0 0 0 0 2 .109 c-Suzuki ph 1 0 0 0 0 0 .262 O’Grady p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 35 9 12 9 5 4

New York 000 010 100—2 8 0 Miami 103 100 04x—9 12 1

a-singled for Montero in the 5th. b-flied out for McGowan in the 8th. c-grounded out for Urena in the 8th.

E_Anderson (2). LOB_New York 6, Miami 8. 2B_Gordon (18). HR_Nimmo (4), off Urena; Bour (23), off Montero; Ellis (5), off Goeddel; Rojas (1), off Goeddel; Stanton (56), off Goeddel. RBIs_Nimmo (17), d’Arnaud (48), Stanton 3 (120), Ozuna 2 (115), Bour 2 (71), Ellis (11), Rojas (19). SB_Yelich (15). S_Montero, Urena.

Runners left in scoring position_New York 4 (Aoki 2, Taijeron 2); Miami 2 (Anderson, Rojas). RISP_New York 1 for 4; Miami 3 for 9.

Runners moved up_Yelich, Gordon, Ellis. GIDP_Nimmo.

DP_Miami 2 (Gordon, Rojas, Bour), (Bour).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Montero, L, 5-11 4 7 5 5 2 2 78 5.30 Flexen 2 0 0 0 2 1 32 7.13 McGowan 1 0 0 0 1 1 19 4.15 Goeddel 1-3 4 4 4 0 0 12 5.14 Milone 2-3 1 0 0 0 0 13 7.63 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Urena, W, 14-6 8 7 2 2 0 3 107 3.55 O’Grady 1 1 0 0 1 1 22 5.27

Umpires_Home, Dave Rackley; First, Alfonso Marquez; Second, Larry Vanover; Third, Stu Scheurwater.

T_2:42. A_16,033 (36,742).