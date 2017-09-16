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Minnesota United-Impact, Sums

September 16, 2017 9:58 pm
 
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Minnesota 1 2—3
Montreal 1 1—2

First half_1, Montreal, Bernier 1 (Dzemaili), 9th minute. 2, Minnesota, Molino 6 (PK), 20th.

Second half_3, Montreal, Dzemaili 7 (Salazar, Lovitz), 55th. 4, Minnesota, Ramirez 12 (Ibson), 60th. 5, Minnesota, Danladi 6 (Finlay), 89th.

Goalies_Minnesota, Bobby Shuttleworth; Montreal, Evan Bush.

Yellow Cards_Martin, Minnesota, 2nd; Dzemaili, Montreal, 53rd; Piette, Montreal, 62nd; Cabrera, Montreal, 93rd.

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Referee_Ted Unkel. Assistant Referees_Brian Dunn, Peter Balciunas. 4th Official_Nima Saghafi.

A_20,801 (20,801)

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Lineups

Minnesota_Bobby Shuttleworth; Michael Boxall, Marc Burch, Francisco Calvo, Jerome Thiesson; Ibson, Ethan Finlay, Miguel Ibarra (Sam Nicholson, 83rd), Collin Martin (Collen Warner, 77th); Kevin Molino, Christian Ramirez (Abu Danladi, 65th).

Montreal_Evan Bush; Victor Cabrera, Hassoun Camara, Laurent Ciman; Patrice Bernier (Andres Romero, 72nd), Blerim Dzemaili, Daniel Lovitz, Ignacio Piatti, Samuel Piette; Anthony Jackson-Hamel, Michael Salazar (Ballou Tabla, 65th).

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Sep 15, 2017 Close Change YTD
L Income 19.1962 0.0102 3.92%
L 2020 26.1418 0.0252 6.18%
L 2030 29.4451 0.0456 8.74%
L 2040 31.8630 0.0582 9.97%
L 2050 18.3510 0.0383 11.07%
G Fund 15.4362 0.0008 1.55%
F Fund 18.0803 0.0001 3.86%
C Fund 34.9873 0.0688 11.93%
S Fund 44.9789 0.1712 8.16%
I Fund 29.3879 0.0792 17.35%
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