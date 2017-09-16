Minnesota United-Impact, Sums

|Minnesota
|1
|2—3
|Montreal
|1
|1—2
First half_1, Montreal, Bernier 1 (Dzemaili), 9th minute. 2, Minnesota, Molino 6 (PK), 20th.
Second half_3, Montreal, Dzemaili 7 (Salazar, Lovitz), 55th. 4, Minnesota, Ramirez 12 (Ibson), 60th. 5, Minnesota, Danladi 6 (Finlay), 89th.
Goalies_Minnesota, Bobby Shuttleworth; Montreal, Evan Bush.
Yellow Cards_Martin, Minnesota, 2nd; Dzemaili, Montreal, 53rd; Piette, Montreal, 62nd; Cabrera, Montreal, 93rd.
Referee_Ted Unkel. Assistant Referees_Brian Dunn, Peter Balciunas. 4th Official_Nima Saghafi.
A_20,801 (20,801)
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Minnesota_Bobby Shuttleworth; Michael Boxall, Marc Burch, Francisco Calvo, Jerome Thiesson; Ibson, Ethan Finlay, Miguel Ibarra (Sam Nicholson, 83rd), Collin Martin (Collen Warner, 77th); Kevin Molino, Christian Ramirez (Abu Danladi, 65th).
Montreal_Evan Bush; Victor Cabrera, Hassoun Camara, Laurent Ciman; Patrice Bernier (Andres Romero, 72nd), Blerim Dzemaili, Daniel Lovitz, Ignacio Piatti, Samuel Piette; Anthony Jackson-Hamel, Michael Salazar (Ballou Tabla, 65th).