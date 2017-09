Padres 10, Diamondbacks 6

By The Associated Press

San Diego Arizona ab r h bi ab r h bi Margot cf 5 1 3 4 D.Prlta lf 3 0 0 0 Asuaje 2b 3 1 0 0 Shipley p 0 0 0 0 Pirela lf 5 0 2 2 G.Blnco ph 1 0 0 0 Myers 1b 5 1 2 0 Chafin p 0 0 0 0 Solarte 3b 5 1 1 1 Hoover p 0 0 0 0 Blash rf 4 2 2 0 Barrett p 0 0 0 0 Aybar ss 5 2 3 1 Negron ph 1 0 0 0 Hedges c 2 1 0 0 Sherfy p 0 0 0 0 Lyles p 2 1 1 2 K.Marte ss 5 1 2 0 Valdez p 0 0 0 0 Lamb 3b 4 1 2 1 J.Trres p 0 0 0 0 J.Mrtin rf 5 1 1 2 Stammen p 0 0 0 0 Dscalso 1b-lf 4 1 1 0 Szczur ph 1 0 0 0 Pollock cf 4 0 0 0 Baumann p 0 0 0 0 Drury 2b 4 0 1 1 Capps p 0 0 0 0 Hrrmann c 2 1 1 0 McGrath p 0 0 0 0 Rosales ph-1b 2 0 1 0 Corbin p 1 0 0 0 Bracho p 0 0 0 0 Fuentes ph-lf 1 1 1 2 Innetta ph-c 1 0 0 0 Totals 37 10 14 10 Totals 38 6 10 6

San Diego 000 620 200—10 Arizona 000 024 000— 6

E_Solarte (6). DP_Arizona 2. LOB_San Diego 7, Arizona 7. 2B_Margot (16), Pirela (24), Myers (24), Solarte (16), K.Marte (8), Lamb (28), Descalso (16), Drury (34). 3B_Margot (6), Aybar (1). HR_J.Martinez (35), Fuentes (3). S_Asuaje (4).

IP H R ER BB SO San Diego Lyles W,1-2 5 6 4 4 0 6 Valdez 1-3 3 2 2 0 0 Torres 0 1 0 0 0 0 Stammen H,9 2-3 0 0 0 1 1 Baumann 1-3 0 0 0 1 0 Capps H,1 1 2-3 0 0 0 0 2 McGrath 1 0 0 0 0 2 Arizona Corbin L,13-12 4 1-3 11 8 8 3 3 Bracho 2-3 0 0 0 1 1 Shipley 1 0 0 0 0 1 Chafin 2-3 1 2 2 1 1 Hoover 1-3 1 0 0 0 0 Barrett 1 1 0 0 0 1 Sherfy 1 0 0 0 0 0

Lyles pitched to 2 batters in the 6th

J.Torres pitched to 1 batter in the 6th

HBP_by Chafin (Hedges). WP_Corbin, Bracho.

Umpires_Home, Bill Welke; First, Jordan Baker; Second, Tom Woodring; Third, Mike Everitt.

T_3:36. A_27,988 (48,633).