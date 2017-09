Padres 10, Diamondbacks 6

By The Associated Press

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 5 1 3 4 0 0 .270 Asuaje 2b 3 1 0 0 1 1 .274 Pirela lf 5 0 2 2 0 2 .294 Myers 1b 5 1 2 0 0 1 .243 Solarte 3b 5 1 1 1 0 0 .254 Blash rf 4 2 2 0 1 0 .222 Aybar ss 5 2 3 1 0 0 .233 Hedges c 2 1 0 0 2 1 .205 Lyles p 2 1 1 2 1 1 .222 Valdez p 0 0 0 0 0 0 — Torres p 0 0 0 0 0 0 1.000 Stammen p 0 0 0 0 0 0 .500 e-Szczur ph 1 0 0 0 0 1 .224 Baumann p 0 0 0 0 0 0 — Capps p 0 0 0 0 0 0 — McGrath p 0 0 0 0 0 0 — Totals 37 10 14 10 5 7

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Peralta lf 3 0 0 0 0 2 .295 Shipley p 0 0 0 0 0 0 .000 d-Blanco ph 1 0 0 0 0 0 .244 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Hoover p 0 0 0 0 0 0 — Barrett p 0 0 0 0 0 0 — f-Negron ph 1 0 0 0 0 0 .154 Sherfy p 0 0 0 0 0 0 — Marte ss 5 1 2 0 0 2 .277 Lamb 3b 4 1 2 1 1 1 .257 Martinez rf 5 1 1 2 0 3 .279 Descalso 1b-lf 4 1 1 0 0 0 .241 Pollock cf 4 0 0 0 0 0 .261 Drury 2b 4 0 1 1 0 0 .265 Herrmann c 2 1 1 0 0 1 .174 b-Rosales ph-1b 2 0 1 0 0 1 .242 Corbin p 1 0 0 0 0 0 .080 Bracho p 0 0 0 0 0 0 — a-Fuentes ph-lf 1 1 1 2 0 0 .244 c-Iannetta ph-c 1 0 0 0 1 1 .239 Totals 38 6 10 6 2 11

San Diego 000 620 200—10 14 1 Arizona 000 024 000— 6 10 0

a-homered for Bracho in the 5th. b-singled for Herrmann in the 6th. c-walked for Fuentes in the 6th. d-flied out for Shipley in the 6th. e-struck out for Stammen in the 7th. f-grounded out for Barrett in the 8th.

E_Solarte (6). LOB_San Diego 7, Arizona 7. 2B_Margot (16), Pirela (24), Myers (24), Solarte (16), Marte (8), Lamb (28), Descalso (16), Drury (34). 3B_Margot (6), Aybar (1). HR_Fuentes (3), off Lyles; Martinez (35), off Valdez. RBIs_Margot 4 (38), Pirela 2 (40), Solarte (57), Aybar (19), Lyles 2 (2), Lamb (98), Martinez 2 (81), Drury (58), Fuentes 2 (9). S_Asuaje.

Runners left in scoring position_San Diego 5 (Margot 2, Asuaje, Myers, Lyles); Arizona 4 (Marte 2, Descalso, Drury). RISP_San Diego 6 for 13; Arizona 4 for 12.

GIDP_Solarte.

DP_Arizona 2 (Descalso, Herrmann), (Rosales, Marte).

San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Lyles, W, 1-2 5 6 4 4 0 6 93 6.75 Valdez 1-3 3 2 2 0 0 12 7.53 Torres 0 1 0 0 0 0 4 4.50 Stammen, H, 9 2-3 0 0 0 1 1 14 3.13 Baumann 1-3 0 0 0 1 0 13 1.38 Capps, H, 1 1 2-3 0 0 0 0 2 23 6.57 McGrath 1 0 0 0 0 2 13 3.72 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Corbin, L, 13-12 4 1-3 11 8 8 3 3 77 4.16 Bracho 2-3 0 0 0 1 1 16 6.06 Shipley 1 0 0 0 0 1 8 6.00 Chafin 2-3 1 2 2 1 1 16 3.45 Hoover 1-3 1 0 0 0 0 8 4.08 Barrett 1 1 0 0 0 1 11 3.92 Sherfy 1 0 0 0 0 0 12 0.00

Lyles pitched to 2 batters in the 6th.

Torres pitched to 1 batter in the 6th.

Inherited runners-scored_Valdez 1-1, Torres 1-0, Stammen 2-0, Capps 2-0, Bracho 1-0, Hoover 3-2. HBP_Chafin (Hedges). WP_Corbin, Bracho.

Umpires_Home, Bill Welke; First, Jordan Baker; Second, Tom Woodring; Third, Mike Everitt.

T_3:36. A_27,988 (48,633).