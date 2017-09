Padres 6, Diamondbacks 2

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Pollock cf 3 2 3 2 1 0 .268 Rosales 3b 4 0 0 0 0 2 .231 Goldschmidt 1b 4 0 0 0 0 0 .303 Martinez rf 4 0 0 0 0 2 .295 Iannetta c 3 0 0 0 0 1 .249 Drury 2b 3 0 1 0 0 0 .267 Marte ss 3 0 0 0 0 0 .262 Negron lf 2 0 0 0 1 0 .125 Godley p 0 0 0 0 0 0 .049 a-Vargas ph 1 0 0 0 0 0 .000 Barrett p 0 0 0 0 0 0 — McFarland p 0 0 0 0 0 0 .200 c-Walker ph 1 0 0 0 0 1 .000 Bracho p 0 0 0 0 0 0 — Totals 28 2 4 2 2 6

San Diego AB R H BI BB SO Avg. Margot cf 3 2 2 0 1 1 .268 Asuaje 2b 4 1 2 1 0 0 .278 Myers 1b 4 1 2 1 0 0 .244 Solarte ss 3 1 1 2 0 1 .251 Spangenberg 3b 3 1 1 0 1 1 .260 Renfroe rf 3 0 0 0 1 2 .229 Jankowski lf 4 0 0 0 0 2 .148 Hedges c 3 0 0 0 1 1 .208 Wood p 2 0 1 2 0 1 .235 b-Szczur ph 1 0 0 0 0 0 .222 Maton p 0 0 0 0 0 0 — Baumann p 0 0 0 0 0 0 — d-Villanueva ph 1 0 0 0 0 0 .000 Torres p 0 0 0 0 0 0 1.000 Totals 31 6 9 6 4 9

Arizona 100 001 000—2 4 1 San Diego 203 001 00x—6 9 1

a-grounded out for Godley in the 6th. b-popped out for Wood in the 6th. c-struck out for McFarland in the 8th. d-grounded out for Baumann in the 8th.

E_Godley (2), Solarte (7). LOB_Arizona 2, San Diego 6. 2B_Pollock (33), Myers (27). HR_Pollock (11), off Wood; Pollock (12), off Wood. RBIs_Pollock 2 (44), Asuaje (20), Myers (72), Solarte 2 (61), Wood 2 (6). SB_Margot (15). SF_Solarte. S_Godley.

Runners left in scoring position_Arizona 1 (Martinez); San Diego 4 (Margot, Asuaje, Jankowski, Hedges). RISP_Arizona 0 for 4; San Diego 5 for 12.

Runners moved up_Goldschmidt, Jankowski. LIDP_Myers. GIDP_Rosales, Martinez, Marte.

DP_Arizona 1 (Drury, Goldschmidt); San Diego 3 (Solarte, Asuaje, Myers), (Solarte, Asuaje, Myers), (Asuaje, Solarte, Myers).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Godley, L, 8-8 5 8 5 5 3 6 103 3.20 Barrett 1 1 1 1 1 0 15 5.09 McFarland 1 0 0 0 0 2 16 5.44 Bracho 1 0 0 0 0 1 7 5.71 San Diego IP H R ER BB SO NP ERA Wood, W, 4-6 6 3 2 2 2 3 83 6.55 Maton 1 0 0 0 0 1 18 4.31 Baumann 1 0 0 0 0 1 23 1.15 Torres 1 1 0 0 0 1 10 4.28

WP_Godley, Barrett.

Umpires_Home, Ramon De Jesus; First, Sam Holbrook; Second, Quinn Wolcott; Third, Greg Gibson.

T_2:45. A_20,101 (42,302).