Phillies 9, Marlins 8, 15 innings,

By The Associated Press

Miami Philadelphia ab r h bi ab r h bi D.Grdon 2b 7 1 3 1 O.Hrrra cf 8 2 3 0 Stanton rf 6 0 1 0 Galvis ss 7 0 1 1 Yelich cf 6 0 0 1 Altherr lf 7 1 2 1 Ozuna lf 7 1 2 1 Hoskins 1b 6 2 2 2 Bour 1b 4 2 2 0 N.Wllms rf 6 1 3 2 D.McGwn p 0 0 0 0 Franco 3b 5 1 2 0 Stcknrd p 0 0 0 0 C.Hrnan pr-2b 1 0 0 0 Brrclgh p 0 0 0 0 Alfaro c 6 1 1 1 I.Szuki ph 0 0 0 0 L.Grcia p 0 0 0 0 Ellngtn p 0 0 0 0 A.Blnco ph 1 0 0 0 Bri.And ph-3b 2 0 0 0 E.Ramos p 0 0 0 0 Ralmuto c 6 2 2 2 J.Crwfr 2b-3b 5 1 2 1 Detrich 3b 6 1 1 2 Pivetta p 2 0 0 0 Tazawa p 0 0 0 0 Milner p 0 0 0 0 J.Grcia p 0 0 0 0 C.Prkns ph 1 0 0 0 Aviles ph 1 0 0 0 Arano p 0 0 0 0 Javy.Gr p 0 0 0 0 Segrist p 0 0 0 0 Rojas ss 6 1 2 1 Pinto p 0 0 0 0 Peters p 2 0 0 0 T.Jseph ph 0 0 0 0 T.Moore 1b 1 0 0 0 T.Kelly pr 0 0 0 0 Telis ph-1b 2 0 0 0 Morgan p 0 0 0 0 Kim ph 1 0 1 1 Neris p 0 0 0 0 Rupp c 1 0 0 0 Totals 56 8 13 8 Totals 57 9 17 9

Miami 010 042 000 100 000—8 Philadelphia 101 000 131 100 001—9

E_Ozuna (4), Rojas (9). DP_Miami 2. LOB_Miami 9, Philadelphia 15. 2B_Realmuto 2 (26), Rojas (9), O.Herrera (38), N.Williams 2 (14), Franco (28), J.Crawford 2 (3). HR_Ozuna (33), Dietrich (11), Hoskins 2 (16). SB_D.Gordon 2 (52). SF_Yelich (6). S_Peters (1).

IP H R ER BB SO Miami Peters 6 6 2 2 4 4 McGowan 1 3 3 3 0 1 Steckenrider H,8 1 2 1 0 1 2 Barraclough BS,4 1 2 1 1 1 2 Ellington BS,1 2 1 1 1 0 1 Tazawa 2 1 0 0 1 0 Garcia 1 0 0 0 1 0 Guerra L,1-1 2-3 2 1 1 0 0 Philadelphia Pivetta 5 8 7 7 1 4 Milner 1 1 0 0 0 1 Arano 2-3 1 0 0 0 0 Siegrist 1-3 0 0 0 0 1 Pinto 1 0 0 0 1 1 Morgan 1 0 0 0 0 0 Neris 2 2 1 1 2 1 Garcia 2 1 0 0 0 1 Ramos W,2-7 2 0 0 0 0 3

Pivetta pitched to 2 batters in the 6th

D.McGowan pitched to 2 batters in the 8th

HBP_by Peters (Williams), by Peters (Galvis), by Barraclough (Williams). WP_Peters.

Umpires_Home, Fieldin Cubreth; First, CB Bucknor; Second, Nick Mahrley; Third, Manny Gonzalez.

T_4:57. A_16,439 (43,651).