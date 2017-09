Pirates 4, Cubs 3

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Jay lf 5 1 1 0 0 1 .288 Almora cf 5 1 2 0 0 0 .286 Bryant 3b 4 1 2 0 0 0 .291 Zobrist rf-2b 2 0 0 1 1 0 .233 Happ 2b 4 0 1 2 0 0 .256 Edwards p 0 0 0 0 0 0 .000 Baez ss 4 0 1 0 0 0 .270 Caratini 1b 3 0 1 0 0 0 .261 Rivera c 3 0 0 0 1 0 .235 Hendricks p 3 0 0 0 0 1 .122 Heyward rf 1 0 0 0 0 1 .259 Totals 34 3 8 3 2 3

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Marte lf 4 0 1 0 0 0 .265 Moroff 2b 4 1 1 1 0 0 .190 McCutchen cf 4 0 2 0 0 2 .276 Bell 1b 3 0 0 0 1 0 .263 Freese 3b 4 1 2 1 0 0 .267 Luplow rf 3 1 1 2 0 1 .222 Diaz c 3 0 1 0 0 0 .250 Mercer ss 3 0 0 0 0 1 .254 Brault p 1 0 0 0 0 0 .167 a-Bostick ph 1 0 0 0 0 0 .000 LeBlanc p 0 0 0 0 0 0 .200 b-Jaso ph 0 1 0 0 1 0 .223 Rivero p 0 0 0 0 0 0 — Totals 30 4 8 4 2 4

Chicago 102 000 000—3 8 1 Pittsburgh 020 000 02x—4 8 0

a-grounded out for Brault in the 5th. b-walked for LeBlanc in the 8th.

E_Happ (3). LOB_Chicago 8, Pittsburgh 4. 2B_Bryant (32). HR_Luplow (2), off Hendricks. RBIs_Zobrist (41), Happ 2 (55), Moroff (14), Freese (47), Luplow 2 (6). SB_McCutchen (11). SF_Zobrist.

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Jay, Happ, Hendricks 2); Pittsburgh 2 (Bell, Luplow). RISP_Chicago 1 for 8; Pittsburgh 2 for 6.

Advertisement

Runners moved up_Zobrist.

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Hendricks 6 2-3 5 2 2 0 2 101 3.29 Edwards, L, 3-4, BS, 4-4 1 1-3 3 2 2 2 2 18 3.49 Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault 5 8 3 3 2 0 91 5.79 LeBlanc, W, 5-2 3 0 0 0 0 1 33 4.68 Rivero, S, 18-19 1 0 0 0 0 2 11 1.45

Inherited runners-scored_Edwards 1-0. HBP_Brault (Caratini). WP_Edwards.

Umpires_Home, Dana DeMuth; First, Paul Nauert; Second, Roberto Ortiz; Third, Chris Guccione.

T_2:35. A_14,079 (38,362).