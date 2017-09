Pirates 7, Brewers 0

By The Associated Press

Pittsburgh Milwaukee ab r h bi ab r h bi S.Marte lf 5 1 1 2 H.Perez 2b-cf 4 0 0 0 A.Frzer 2b 4 1 1 0 D.Sntna rf 4 0 1 0 McCtchn cf 4 1 1 2 Braun lf 3 0 0 0 J.Bell 1b 4 0 1 0 T.Shaw 3b 3 0 0 0 G.Plnco rf 4 1 2 0 Bandy ph 1 0 0 0 S.Rdrig 3b 4 0 0 0 Aguilar 1b 3 0 1 0 E.Diaz c 4 1 0 0 Pina c 3 0 1 0 Mercer ss 3 1 1 1 Broxton cf 2 0 0 0 Brault p 3 1 2 2 Sogard ph-2b 1 0 0 0 Schugel p 0 0 0 0 Arcia ss 2 0 0 0 Jaso ph 1 0 0 0 Wodruff p 1 0 0 0 Hudson p 0 0 0 0 Hughes p 0 0 0 0 Runzler p 0 0 0 0 Villar ph 1 0 0 0 Rivero p 0 0 0 0 Drake p 0 0 0 0 J.Brnes p 0 0 0 0 Vogt ph 1 0 0 0 Ju.Grra p 0 0 0 0 Totals 36 7 9 7 Totals 29 0 3 0

Pittsburgh 200 022 010—7 Milwaukee 000 000 000—0

E_Pina (6). DP_Pittsburgh 1. LOB_Pittsburgh 6, Milwaukee 4. 2B_J.Bell (25), Brault (1). HR_S.Marte (6), McCutchen (24), Mercer (14). SB_A.Frazier (9).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Brault W,1-0 6 1 0 0 1 6 Schugel 1 0 0 0 0 2 Hudson 2-3 1 0 0 1 0 Runzler 1-3 0 0 0 0 0 Rivero 1 1 0 0 0 1 Milwaukee Woodruff L,1-2 5 7 6 6 1 3 Hughes 1 1 0 0 1 1 Drake 1 0 0 0 1 1 Barnes 1 1 1 1 0 0 Guerra 1 0 0 0 1 2

Woodruff pitched to 2 batters in the 6th

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Bruce Dreckman; Second, Bill Welke; Third, Jordan Baker.

Advertisement

T_3:03. A_27,422 (41,900).