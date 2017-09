Pirates 7, Brewers 0

By The Associated Press

Pittsburgh AB R H BI BB SO Avg. Marte lf 5 1 1 2 0 2 .248 Frazier 2b 4 1 1 0 1 0 .283 McCutchen cf 4 1 1 2 1 2 .275 Bell 1b 4 0 1 0 1 1 .259 Polanco rf 4 1 2 0 0 1 .260 Rodriguez 3b 4 0 0 0 0 0 .168 Diaz c 4 1 0 0 0 0 .232 Mercer ss 3 1 1 1 1 1 .255 Brault p 3 1 2 2 0 0 .333 Schugel p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Jaso ph 1 0 0 0 0 0 .217 Hudson p 0 0 0 0 0 0 — Runzler p 0 0 0 0 0 0 — Rivero p 0 0 0 0 0 0 — Totals 36 7 9 7 4 7

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Perez 2b-cf 4 0 0 0 0 0 .264 Santana rf 4 0 1 0 0 1 .272 Braun lf 3 0 0 0 1 1 .271 Shaw 3b 3 0 0 0 0 1 .275 e-Bandy ph 1 0 0 0 0 1 .210 Aguilar 1b 3 0 1 0 0 2 .267 Pina c 3 0 1 0 0 0 .275 Broxton cf 2 0 0 0 0 1 .221 c-Sogard ph-2b 1 0 0 0 0 0 .272 Arcia ss 2 0 0 0 1 1 .270 Woodruff p 1 0 0 0 0 0 .333 Hughes p 0 0 0 0 0 0 — a-Villar ph 1 0 0 0 0 1 .240 Drake p 0 0 0 0 0 0 — Barnes p 0 0 0 0 0 0 — d-Vogt ph 1 0 0 0 0 0 .232 Guerra p 0 0 0 0 0 0 .000 Totals 29 0 3 0 2 9

Pittsburgh 200 022 010—7 9 0 Milwaukee 000 000 000—0 3 1

a-struck out for Hughes in the 6th. b-flied out for Schugel in the 8th. c-grounded out for Broxton in the 8th. d-popped out for Barnes in the 8th. e-struck out for Shaw in the 9th.

E_Pina (6). LOB_Pittsburgh 6, Milwaukee 4. 2B_Bell (25), Brault (1). HR_McCutchen (24), off Woodruff; Marte (6), off Woodruff; Mercer (14), off Barnes. RBIs_Marte 2 (23), McCutchen 2 (77), Mercer (53), Brault 2 (2). SB_Frazier (9).

Runners left in scoring position_Pittsburgh 2 (Marte, McCutchen). RISP_Pittsburgh 3 for 7; .

GIDP_Sogard.

DP_Pittsburgh 1 (Frazier, Bell).

Pittsburgh IP H R ER BB SO NP ERA Brault, W, 1-0 6 1 0 0 1 6 92 4.38 Schugel 1 0 0 0 0 2 15 1.86 Hudson 2-3 1 0 0 1 0 14 4.47 Runzler 1-3 0 0 0 0 0 2 0.00 Rivero 1 1 0 0 0 1 14 1.56 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Woodruff, L, 1-2 5 7 6 6 1 3 95 3.14 Hughes 1 1 0 0 1 1 12 3.46 Drake 1 0 0 0 1 1 21 4.50 Barnes 1 1 1 1 0 0 15 4.48 Guerra 1 0 0 0 1 2 21 5.15

Woodruff pitched to 2 batters in the 6th.

Inherited runners-scored_Runzler 1-0, Hughes 2-1.

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Bruce Dreckman; Second, Bill Welke; Third, Jordan Baker.

T_3:03. A_27,422 (41,900).