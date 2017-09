Rays 2, Twins 1

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Dozier 2b 4 0 0 0 0 0 .262 Mauer 1b 3 0 1 0 1 1 .302 1-Adrianza pr 0 0 0 0 0 0 .254 Polanco ss 4 0 1 0 0 1 .256 Rosario lf 3 0 1 0 1 0 .286 Buxton cf 3 0 0 0 0 1 .256 Kepler rf 3 0 0 0 0 1 .247 Escobar 3b 3 0 0 0 0 1 .249 Castro c 2 0 0 0 0 1 .227 a-Granite ph 1 0 0 0 0 0 .231 Gimenez c 0 0 0 0 0 0 .198 Grossman dh 3 1 1 1 0 1 .244 Totals 29 1 4 1 2 7

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 4 0 1 0 0 0 .284 Dickerson dh 4 0 0 0 0 2 .286 Longoria 3b 4 1 2 0 0 0 .264 Duda 1b 3 1 2 2 0 0 .231 b-Plouffe ph-1b 1 0 0 0 0 0 .206 Souza Jr. rf 4 0 0 0 0 2 .247 Miller 2b 2 0 0 0 1 1 .189 Ramos c 3 0 1 0 0 0 .228 Smith lf 3 0 0 0 0 0 .275 Hechavarria ss 3 0 0 0 0 1 .251 Totals 31 2 6 2 1 6

Minnesota 000 000 001—1 4 1 Tampa Bay 000 101 00x—2 6 0

a-grounded out for Castro in the 8th. b-flied out for Duda in the 8th.

1-ran for Mauer in the 9th.

E_Escobar (4). LOB_Minnesota 3, Tampa Bay 6. 2B_Duda (25). HR_Grossman (8), off Colome; Duda (27), off Colon. RBIs_Grossman (36), Duda 2 (55).

Runners left in scoring position_Minnesota 1 (Buxton); Tampa Bay 2 (Kiermaier, Souza Jr.). RISP_Minnesota 0 for 2; Tampa Bay 0 for 3.

GIDP_Rosario, Kepler.

DP_Tampa Bay 2 (Miller, Hechavarria, Duda), (Hechavarria, Plouffe).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Colon, L, 6-11 6 2-3 5 2 2 1 5 85 6.06 Rogers 1 1 0 0 0 1 15 3.40 Busenitz 1-3 0 0 0 0 0 3 1.88 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Odorizzi, W, 8-7 6 2-3 1 0 0 1 6 90 4.58 Jennings 0 1 0 0 0 0 7 3.93 Cishek, H, 12 1-3 0 0 0 0 0 5 1.72 Hunter, H, 22 1 0 0 0 0 1 9 2.47 Colome, S, 42-47 1 2 1 1 1 0 18 3.06

Jennings pitched to 1 batter in the 7th.

Inherited runners-scored_Rogers 2-0, Busenitz 1-0, Jennings 1-0, Cishek 2-0.

Umpires_Home, Eric Cooper; First, Adrian Johnson; Second, Gabe Morales; Third, Bill Welke.

T_2:32. A_6,509 (31,042).