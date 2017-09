Rays 8, Cubs 1

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Zobrist rf 3 0 0 0 0 0 .234 Martin rf 1 0 0 0 0 1 .180 Bryant 3b 3 0 0 0 1 0 .288 Rizzo 1b 4 0 0 0 0 0 .277 Davis 1b 0 0 0 0 0 0 .333 Contreras c 0 0 0 0 2 0 .278 Rivera c 2 0 1 0 0 1 .251 Almora cf 3 0 0 0 0 0 .296 Baez 2b-ss 2 0 0 0 1 2 .271 Schwarber lf 1 0 0 0 0 1 .207 Russell ss 2 0 1 0 0 1 .245 Freeman 2b-ss 2 1 1 0 0 0 .089 Happ lf-2b 3 0 0 0 0 2 .249 Jay dh 3 0 2 1 0 0 .286 Totals 29 1 5 1 4 8

Tampa Bay AB R H BI BB SO Avg. Kiermaier cf 4 0 1 1 1 1 .276 Souza Jr. rf 2 2 1 1 2 0 .238 Smith lf 0 0 0 0 1 0 .267 Longoria 3b 4 1 2 1 0 0 .267 Morrison 1b 4 1 1 0 1 2 .241 Ramos c 4 0 3 2 0 0 .251 Casali c 0 0 0 0 0 0 .333 Hechavarria ss 4 1 0 0 0 1 .252 Puello dh 3 1 0 0 1 2 .185 Miller 2b 3 1 1 1 1 1 .194 Bourjos lf-rf 4 1 1 1 0 0 .229 Totals 32 8 10 7 7 7

Chicago 000 000 010—1 5 0 Tampa Bay 130 030 01x—8 10 0

LOB_Chicago 6, Tampa Bay 8. 2B_Rivera (9), Freeman (1). HR_Souza Jr. (30), off Lester. RBIs_Jay (30), Kiermaier (38), Souza Jr. (78), Longoria (82), Ramos 2 (26), Miller (33), Bourjos (12). SB_Souza Jr. 2 (16), Hechavarria (3). S_Almora.

Runners left in scoring position_Chicago 4 (Rizzo, Russell, Jay, Freeman); Tampa Bay 3 (Longoria, Morrison, Puello). RISP_Chicago 1 for 11; Tampa Bay 5 for 10.

Runners moved up_Happ. GIDP_Zobrist, Happ, Souza Jr., Morrison.

DP_Chicago 2 (Rizzo, Russell, Lester), (Baez, Rizzo); Tampa Bay 2 (Hechavarria, Miller, Morrison), (Hechavarria, Miller, Morrison).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, L, 11-8 4 1-3 8 7 7 3 0 86 4.56 Grimm 2-3 0 0 0 0 1 13 5.90 Wilson 1 0 0 0 2 1 28 3.48 Maples 1 1 0 0 0 3 17 16.20 Pena 1 1 1 1 2 2 27 5.59 Tampa Bay IP H R ER BB SO NP ERA Snell, W, 4-6 7 2 0 0 3 5 100 4.01 Stanek 1 2 1 1 1 2 25 6.88 Whitley 1 1 0 0 0 1 17 3.36

Inherited runners-scored_Grimm 2-1. HBP_Lester (Longoria). WP_Stanek. PB_Contreras (7).

Umpires_Home, Manny Gonzalez; First, Fieldin Culbreth; Second, CB Bucknor; Third, Mark Carlson.

T_3:04. A_24,238 (31,042).