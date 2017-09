Reds 5, Pirates 2

By The Associated Press

Pittsburgh Cincinnati ab r h bi ab r h bi Jaso rf 4 1 1 2 Winker rf 3 1 1 0 Luplow lf 3 0 0 0 Suarez 3b 3 1 1 2 McCtchn cf 4 0 0 0 Votto 1b 2 1 0 0 J.Bell 1b 3 0 1 0 Gennett 2b 4 1 1 2 Freese 3b 4 0 0 0 Duvall lf 4 0 0 0 Mercer ss 4 0 0 0 Schbler cf 4 0 0 0 S.Rdrig 2b 3 0 0 0 Vincej ss 2 1 0 0 C.Stwrt c 2 0 0 0 Brnhart c 3 0 1 1 G.Cole p 2 0 1 0 Stphnsn p 2 0 0 0 Hudson p 0 0 0 0 Peraza ph 1 0 0 0 Lthrsch p 0 0 0 0 McGuire p 0 0 0 0 Bostick ph 0 1 0 0 Farrell p 0 0 0 0 Barbato p 0 0 0 0 Lrenzen p 0 0 0 0 Totals 29 2 3 2 Totals 28 5 4 5

Pittsburgh 000 000 020—2 Cincinnati 000 005 00x—5

DP_Cincinnati 1. LOB_Pittsburgh 4, Cincinnati 5. 2B_G.Cole (1). 3B_Barnhart (2). HR_Jaso (10), Suarez (26), Gennett (25). CS_J.Bell (4).

IP H R ER BB SO Pittsburgh Cole L,11-11 5 3 4 4 4 6 Hudson 1 1 1 1 0 2 Leathersich 1 0 0 0 1 2 Barbato 1 0 0 0 0 2 Cincinnati Stephenson W,5-5 6 1 0 0 3 8 McGuire 1 1 0 0 0 2 Farrell 1 1 2 2 1 0 Lorenzen S,2-6 1 0 0 0 0 0

G.Cole pitched to 4 batters in the 6th

HBP_by Hudson (Vincej).

Umpires_Home, Tom Woodring; First, Andy Fletcher; Second, Alan Porter; Third, Joe West.

T_2:39. A_22,228 (42,319).