Reds 6, Cardinals 0

By The Associated Press

Cincinnati AB R H BI BB SO Avg. Winker rf 4 1 1 1 0 1 .293 Cozart ss 4 1 1 0 0 0 .303 Votto 1b 3 1 2 1 1 0 .316 Suarez 3b 3 1 1 4 1 0 .270 Schebler cf 4 0 0 0 0 1 .235 Duvall lf 4 0 1 0 0 1 .250 Peraza 2b 4 1 2 0 0 0 .260 Barnhart c 4 0 0 0 0 0 .269 Mahle p 1 1 0 0 0 1 .143 Shackelford p 1 0 0 0 0 1 .333 Lorenzen p 0 0 0 0 0 0 .182 b-Ervin ph 1 0 0 0 0 0 .316 Farrell p 0 0 0 0 0 0 — Totals 33 6 8 6 2 5

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 3 0 1 0 1 1 .240 Garcia 3b 0 0 0 0 0 0 .245 Pham lf 2 0 0 0 1 0 .304 DeJong ss 4 0 0 0 0 1 .289 Martinez 1b 4 0 2 0 0 1 .314 Bowman p 0 0 0 0 0 0 — Molina c 3 0 1 0 0 1 .283 Gant p 0 0 0 0 0 0 .000 Tuivailala p 0 0 0 0 0 0 — a-Voit ph-1b 1 0 0 0 0 0 .250 Wong 2b 2 0 0 0 1 0 .299 c-Sierra ph 1 0 0 0 0 1 .345 Piscotty rf 4 0 1 0 0 1 .241 Bader cf 4 0 0 0 0 1 .270 Flaherty p 2 0 0 0 0 1 .000 Sherriff p 0 0 0 0 0 0 — Kelly c 1 0 0 0 0 0 .175 Totals 31 0 5 0 3 8

Cincinnati 100 050 000—6 8 0 St. Louis 000 000 000—0 5 1

a-grounded out for Tuivailala in the 8th. b-flied out for Lorenzen in the 9th. c-struck out for Wong in the 9th.

E_Martinez (3). LOB_Cincinnati 3, St. Louis 8. HR_Winker (5), off Flaherty; Suarez (25), off Sherriff. RBIs_Winker (11), Votto (94), Suarez 4 (79). CS_Peraza (6).

Runners left in scoring position_Cincinnati 1 (Duvall); St. Louis 4 (Pham 2, Molina, Piscotty). RISP_Cincinnati 3 for 6; St. Louis 0 for 6.

Runners moved up_Barnhart, Bader. GIDP_Suarez, Barnhart, Pham.

DP_Cincinnati 1 (Cozart, Peraza, Votto); St. Louis 2 (DeJong, Wong, Martinez), (Wong, DeJong, Martinez).

Cincinnati IP H R ER BB SO NP ERA Mahle, W, 1-2 5 4 0 0 3 4 100 2.70 Shackelford 2 1 0 0 0 2 17 5.32 Lorenzen 1 0 0 0 0 1 14 4.18 Farrell 1 0 0 0 0 1 11 5.87 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Flaherty, L, 0-1 4 1-3 4 3 3 2 3 70 6.08 Sherriff 2-3 3 3 3 0 0 9 4.32 Gant 2 1 0 0 0 2 30 2.16 Tuivailala 1 0 0 0 0 0 4 2.80 Bowman 1 0 0 0 0 0 6 4.00

Inherited runners-scored_Sherriff 2-2. HBP_Flaherty (Mahle), Mahle (Pham).

Umpires_Home, Sean Barber; First, Adrian Johnson; Second, Gabe Morales; Third, Gary Cederstrom.

T_2:40. A_40,124 (43,975).