Rockies 5, Diamondbacks 4

Colorado Arizona ab r h bi ab r h bi Blckmon cf 4 0 1 0 D.Prlta lf-rf-lf 4 0 0 0 LMahieu 2b 4 2 3 1 Innetta c 3 1 0 0 C.Gnzal rf 3 1 0 0 Pollock cf 4 1 1 0 Arenado 3b 4 1 2 4 Gldschm 1b 4 0 0 1 Parra lf 4 0 0 0 J.Mrtin rf 4 2 3 1 Story ss 4 0 1 0 G.Blnco pr-lf-rf 0 0 0 0 Mar.Ryn 1b 4 0 0 0 Drury 2b 3 0 1 0 Lucroy c 4 1 1 0 Rosales 3b 2 0 0 1 Freland p 1 0 0 0 Dscalso ph-3b 1 0 0 0 Ty.Andr p 1 0 0 0 K.Marte ss 3 0 1 0 Tapia ph 1 0 0 0 Greinke p 2 0 1 1 McGee p 0 0 0 0 C.Wlker ph 1 0 0 0 Neshek p 0 0 0 0 Hoover p 0 0 0 0 Dunn p 0 0 0 0 Chafin p 0 0 0 0 Amrista ph 0 0 0 0 Barrett p 0 0 0 0 Desmond ph 1 0 0 0 Sherfy p 0 0 0 0 Holland p 0 0 0 0 McFrlnd p 0 0 0 0 Lamb ph 1 0 0 0 Hzlbker pr 0 0 0 0 Totals 35 5 8 5 Totals 32 4 7 4

Colorado 001 001 030—5 Arizona 010 100 020—4

E_LeMahieu (7). DP_Colorado 1. LOB_Colorado 4, Arizona 8. 2B_Blackmon (32), LeMahieu (28), Arenado (42), Story (27), Pollock (28), J.Martinez (21). 3B_LeMahieu (3), Lucroy (2). HR_Arenado (33). SB_J.Martinez (4). SF_Rosales (4).

IP H R ER BB SO Colorado Freeland 3 3 2 2 4 1 Anderson W,4-5 4 1 0 0 0 4 McGee H,18 1-3 0 1 1 1 0 Neshek H,19 1-3 3 1 1 0 0 Dunn H,19 1-3 0 0 0 0 0 Holland S,40-44 1 0 0 0 1 0 Arizona Greinke 7 5 2 2 0 6 Hoover 1-3 0 0 0 0 1 Chafin 1-3 0 0 0 0 1 Barrett L,1-1 1-3 2 3 3 1 1 Sherfy 2-3 1 0 0 0 0 McFarland 1-3 0 0 0 0 1

Freeland pitched to 1 batter in the 4th

WP_Anderson 2, Holland.

Umpires_Home, Tom Hallion; First, Mark Ripperger; Second, Rob Drake; Third, Phil Cuzzi.

T_3:40. A_24,178 (48,633).