Rockies 8, Dodgers 1

By The Associated Press

Colorado AB R H BI BB SO Avg. Blackmon cf 3 1 0 0 1 2 .339 Tauchman cf 0 0 0 0 0 0 .188 LeMahieu 2b 5 1 2 0 0 2 .314 Amarista 2b 0 0 0 0 0 0 .236 Arenado 3b 4 2 2 2 1 0 .310 McMahon 1b 0 0 0 0 0 0 .133 Story ss 4 1 1 1 1 2 .229 Gonzalez rf 4 1 2 0 1 0 .254 Reynolds 1b 5 1 1 4 0 1 .270 Tapia lf 4 1 2 0 0 1 .286 Chatwood p 2 0 0 0 0 0 .139 Estevez p 0 0 0 0 0 0 — a-Valaika ph 1 0 0 0 0 0 .250 Dunn p 0 0 0 0 0 0 — d-Murphy ph 1 0 0 0 0 1 .042 Oberg p 0 0 0 0 0 0 — Ottavino p 0 0 0 0 0 0 — Wolters c 4 0 1 1 0 1 .237 Totals 37 8 11 8 4 10

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Taylor cf 5 0 0 0 0 2 .298 Seager ss 4 0 1 0 0 2 .308 Dickson lf 0 0 0 0 0 0 .000 Turner 3b 4 0 1 0 0 1 .327 Font p 0 0 0 0 0 0 — Bellinger 1b 3 0 0 0 1 2 .267 Barnes c 2 0 1 0 1 0 .299 e-Verdugo ph 1 1 1 1 0 0 .200 Granderson rf-lf 3 0 1 0 0 1 .209 Culberson ss 1 0 1 0 0 0 .200 Forsythe 2b 3 0 0 0 0 0 .228 f-Pederson ph 0 0 0 0 1 0 .211 Ethier lf 2 0 2 0 0 0 .308 b-Puig ph-rf 1 0 0 0 0 0 .257 Thompson rf 1 0 0 0 0 0 .111 Hill p 2 0 0 0 0 2 .079 Fields p 0 0 0 0 0 0 — Avilan p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Hernandez ph 1 0 0 0 0 1 .215 Buehler p 0 0 0 0 0 0 — Cingrani p 0 0 0 0 0 0 — Segedin 3b 1 0 0 0 0 1 .133 Totals 34 1 8 1 3 12

Colorado 101 000 051—8 11 0 Los Angeles 000 000 001—1 8 0

a-grounded out for Estevez in the 7th. b-flied out for Ethier in the 7th. c-struck out for Avilan in the 7th. d-struck out for Dunn in the 8th. e-homered for Barnes in the 9th. f-walked for Forsythe in the 9th.

LOB_Colorado 7, Los Angeles 9. 2B_Gonzalez 2 (29). HR_Arenado (32), off Hill; Reynolds (29), off Buehler; Story (21), off Font; Verdugo (1), off Ottavino. RBIs_Arenado 2 (119), Story (68), Reynolds 4 (93), Wolters (15), Verdugo (1).

Runners left in scoring position_Colorado 4 (Reynolds, Tapia 3); Los Angeles 4 (Taylor 2, Barnes, Granderson). RISP_Colorado 3 for 11; Los Angeles 0 for 8.

GIDP_Forsythe.

DP_Colorado 1 (Arenado, LeMahieu, Reynolds).

Colorado IP H R ER BB SO NP ERA Chatwood, W, 7-12 5 5 0 0 2 5 75 4.70 Estevez, H, 5 1 1 0 0 0 1 10 5.88 Dunn, H, 18 1 0 0 0 0 1 12 4.69 Oberg 1 0 0 0 0 3 16 5.12 Ottavino 1 2 1 1 1 2 25 5.33 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Hill, L, 9-8 5 4 2 2 2 5 88 3.67 Fields 2-3 1 0 0 0 1 10 3.02 Avilan 1 1-3 0 0 0 0 0 10 2.93 Buehler 1-3 2 4 4 2 1 24 15.43 Cingrani 2-3 2 1 1 0 2 22 4.82 Font 1 2 1 1 0 1 18 17.18

Inherited runners-scored_Avilan 1-0. HBP_Hill (Blackmon). WP_Cingrani.

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Lance Barrett; Second, Jim Reynolds; Third, Ben May.

T_3:16. A_50,161 (56,000).