Royals 15, Blue Jays 5

By The Associated Press

Kansas City AB R H BI BB SO Avg. Merrifield 2b 5 3 3 2 0 1 .290 Torres 2b 1 0 0 0 0 0 .236 Cain cf 3 1 1 0 1 0 .301 Orlando cf 2 0 0 0 0 0 .167 Cabrera rf 2 2 1 2 1 0 .285 Soler rf 2 0 0 0 0 1 .147 Hosmer 1b 4 1 1 2 0 0 .323 Moss 1b 2 0 1 0 0 1 .210 Perez c 4 1 1 3 0 1 .264 b-Butera ph-c 2 1 1 0 0 1 .243 Moustakas 3b 4 2 3 1 0 1 .275 Cuthbert 3b 1 1 1 0 0 0 .235 Bonifacio dh 5 1 2 1 0 2 .252 Escobar ss 4 1 1 2 0 0 .250 Mondesi ss 1 0 1 1 0 0 .160 Gordon lf 2 1 1 0 2 0 .211 1-Gore pr-lf 0 0 0 0 1 0 .000 Totals 44 15 18 14 5 8

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Carrera lf 5 0 0 0 0 3 .284 Donaldson 3b 3 0 0 0 0 0 .266 Urena ss 1 0 1 0 0 0 .236 Smoak 1b 2 0 0 0 0 0 .277 Refsnyder 1b 2 1 1 0 0 1 .175 Bautista rf 2 0 0 0 0 0 .205 Saunders rf 2 1 0 0 0 0 .208 Morales dh 1 0 0 0 1 0 .249 a-Montero ph-dh 1 1 0 0 1 0 .218 Pillar cf 2 0 1 0 0 0 .259 Hernandez cf 2 1 1 2 0 1 .265 Martin c 2 0 0 0 0 0 .222 Lopez c 1 1 1 2 0 0 .239 Goins ss-2b 3 0 1 1 0 0 .228 Barney 2b-3b 3 0 0 0 0 0 .235 Totals 32 5 6 5 2 5

Kansas City 180 004 020—15 18 1 Toronto 000 000 401— 5 6 1

a-walked for Morales in the 7th. b-singled for Perez in the 8th.

1-ran for Gordon in the 7th.

E_Junis (1), Martin (3). LOB_Kansas City 8, Toronto 5. 2B_Cabrera (28), Hosmer (30), Moustakas (24), Bonifacio (14), Hernandez (5), Urena (4). HR_Perez (26), off Santos; Merrifield (18), off Ramirez; Moustakas (37), off Ramirez; Lopez (4), off Herrera. RBIs_Merrifield 2 (73), Cabrera 2 (81), Hosmer 2 (89), Perez 3 (76), Moustakas (83), Bonifacio (37), Escobar 2 (50), Mondesi (3), Goins (55), Lopez 2 (12), Hernandez 2 (9). SB_Merrifield 2 (32), Cain (25), Gordon (7). SF_Cabrera, Goins, Lopez.

Advertisement

Runners left in scoring position_Kansas City 4 (Perez, Escobar, Torres 2); Toronto 1 (Montero). RISP_Kansas City 6 for 14; Toronto 1 for 4.

Runners moved up_Hosmer, Perez, Saunders.

Kansas City IP H R ER BB SO NP ERA Junis, W, 8-2 6 1-3 3 4 2 2 3 83 4.05 Buchter 2-3 0 0 0 0 0 9 3.10 Gaviglio 1 1 0 0 0 1 21 4.30 Herrera 1 2 1 1 0 1 16 4.64 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Anderson, L, 3-4 1 1-3 7 8 8 2 1 38 7.15 Santos 1 2-3 3 1 1 0 1 32 2.13 Loup 1 0 0 0 0 1 8 3.95 Koehler 1 0 0 0 0 1 9 6.69 Ramirez 1 3 4 4 1 1 22 3.27 Barnes 1 0 0 0 1 0 17 3.57 Mayza 1 4 2 2 1 2 32 8.53 Campos 1 1 0 0 0 1 14 2.63

Inherited runners-scored_Buchter 1-1, Santos 1-1. HBP_Buchter (Barney).

Umpires_Home, Mark Wegner; First, Ben May; Second, Pat Hoberg; Third, Joe West.

T_3:01. A_33,050 (49,282).