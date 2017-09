US Open Show Court Schedules

By The Associated Press

Tuesday

At USTA Billie Jean King National Tennis Center

New York

Arthur Ashe Stadium Noon

Pablo Carreno-Busta (12), Spain, vs. Diego Sebastian Schwartzman (29), Argentina

Sloane Stephens, United States, vs. Anastasija Sevastova (16), Latvia

7 p.m.

Venus Williams (9), United States, vs. Petra Kvitova (13), Czech Republic

Sam Querrey (17), United States, vs. Kevin Anderson (28), South Africa

Louis Armstrong Stadium 11 a.m.

Henri Kontinen (1), Finland and John Peers (1), Australia, vs. Nicholas Monroe, United States, and John-Patrick Smith, Australia

Not before 12:30 p.m.

Feliciano Lopez, Spain (11), and Marc Lopez (11), Spain, vs. Robin Haase, Netherlands, and Matwe Middelkoop, Netherlands

Lucie Hradecka (8), Czech Republic, and Marcin Matkowski (8), Poland, vs. Anastasia Rodionova, Australia, and Oliver Marach, Austria Martina Hingis (1), Switzerland, and Jamie Murray (1), Great Britian, vs. Abigail Spears, United States, and Juan Sebastian Cabal, Colombia

Grandstand

11 a.m.

Andreja Klepac (14), Slovenia, and Maria Joseo Martinez Sanchez (14), Spain, vs. Lucie Hradecka (7), Czech Republic, and Katerina Siniakova (7), Czech Republic

Not before 12:30 p.m.

Jamie Murray (4), Great Britian, and Bruno Soares (4), Brazil, vs. Jean-Julien Rojer (12) Netherlands, and Horia Tecau (12), Romamia

Bob Bryan (5), United States, and Mike Bryan (5), United States, vs. Julien Benneteau, France, and Edouard Roger-Vasselin, France

Timea Babos (4), France, and Bruno Soares (4), Brazil, vs. CoCo Vandeweghe, United States, and Horis Tecau, Romania