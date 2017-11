Kings-Capitals Sums

By The Associated Press

Los Angeles 1 2 2—5 Washington 1 1 0—2

First Period_1, Washington, Kuznetsov 7 (Orlov), 4:04. 2, Los Angeles, Gaborik 1 (Lewis, Kempe), 11:08. Penalties_None.

Second Period_3, Washington, Kuznetsov 8, 1:23. 4, Los Angeles, Brodzinski 2 (MacDermid), 10:01. 5, Los Angeles, Jokinen 1 (MacDermid, Lewis), 10:10. Penalties_Washington bench, served by Graovac (too many men on the ice), 4:29; Martinez, LA, (interference), 7:00.

Third Period_6, Los Angeles, Gaborik 2, 19:17. 7, Los Angeles, Toffoli 11 (Shore, Pearson), 19:56. Penalties_Orpik, WSH, (roughing), 3:05; Dowd, LA, (holding), 8:15.

Shots on Goal_Los Angeles 10-7-10_27. Washington 13-6-10_29.

Advertisement

Power-play opportunities_Los Angeles 0 of 2; Washington 0 of 2.

Goalies_Los Angeles, Quick 11-8-1 (29 shots-27 saves). Washington, Holtby 13-5-0 (25-22).

Referees_Dean Morton, Brian Pochmara. Linesmen_Brian Murphy, Pierre Racicot.