NBA G League

|All Times EST
|Eastern Conference
|Atlantic Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|Westchester
|6
|3
|.667
|—
|Maine
|4
|3
|.571
|1
|Long Island
|5
|4
|.556
|1
|Raptors
|3
|5
|.375
|2½
|Central Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|Fort Wayne
|6
|1
|.857
|—
|Wisconsin
|6
|2
|.750
|½
|Grand Rapids
|4
|6
|.400
|3½
|Windy City
|3
|5
|.375
|3½
|Canton
|2
|5
|.286
|4
|Southeast Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|Lakeland
|6
|3
|.667
|—
|Erie
|5
|5
|.500
|1½
|Greensboro
|3
|5
|.375
|2½
|Delaware
|1
|8
|.111
|5
|Western Conference
|Midwest Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|Sioux Falls
|4
|4
|.500
|—
|Oklahoma City
|4
|5
|.444
|½
|Memphis
|3
|5
|.375
|1
|Iowa
|2
|5
|.286
|1½
|Pacific Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|South Bay
|7
|1
|.875
|—
|Santa Cruz
|6
|4
|.600
|2
|Agua Caliente
|5
|4
|.556
|2½
|Northern Arizona
|3
|4
|.429
|3½
|Reno
|2
|4
|.333
|4
|Southwest Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|Austin
|8
|3
|.727
|—
|Rio Grande Valley
|6
|3
|.667
|1
|Texas
|3
|4
|.429
|3
|Salt Lake City
|1
|7
|.125
|5½
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Westchester 117, Greensboro 107
Oklahoma City 120, Erie 115
Fort Wayne 126, Maine 117
Sioux Falls 121, Grand Rapids 116
Windy City 107, Lakeland 96
Salt Lake City 100, Memphis 96
Austin 96, Agua Caliente 95 OT
South Bay 125, Texas 112
Rio Grande Valley 139, Santa Cruz 121
Delaware 98, Raptors 92
Long Island 116, Canton 101
Lakeland 109, Wisconsin 104
Erie 117, Memphis 112
Agua Caliente 99, Oklahoma City 89
Salt Lake City at Texas, 8:30 p.m.
Rio Grande Valley at Reno, 10 p.m.
Greensboro at Maine, 1 p.m.
Grand Rapids at Raptors, 2 p.m.
Northern Arizona at Fort Wayne, 5 p.m.