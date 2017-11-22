NBA G League

|All Times EST
|Eastern Conference
|Atlantic Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|Maine
|4
|2
|.667
|—
|Westchester
|5
|3
|.625
|—
|Long Island
|4
|4
|.500
|1
|Raptors
|3
|4
|.429
|1½
|Central Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|Wisconsin
|6
|1
|.857
|—
|Fort Wayne
|5
|1
|.833
|½
|Grand Rapids
|4
|5
|.444
|3
|Canton
|2
|4
|.333
|3½
|Windy City
|2
|5
|.286
|4
|Southeast Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|Lakeland
|5
|2
|.714
|—
|Erie
|4
|4
|.500
|1½
|Greensboro
|3
|4
|.429
|2
|Delaware
|0
|8
|.000
|5½
|Western Conference
|Midwest Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|Memphis
|3
|3
|.500
|—
|Sioux Falls
|3
|4
|.429
|½
|Oklahoma City
|3
|4
|.429
|½
|Iowa
|2
|5
|.286
|1½
|Pacific Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|South Bay
|5
|1
|.833
|—
|Santa Cruz
|6
|3
|.667
|½
|Agua Caliente
|4
|3
|.571
|1½
|Northern Arizona
|3
|4
|.429
|2½
|Reno
|2
|3
|.400
|2½
|Southwest Division
|
|W
|L
|PCT
|GB
|Austin
|7
|3
|.700
|—
|Rio Grande Valley
|5
|3
|.625
|1
|Texas
|3
|3
|.500
|2
|Salt Lake City
|0
|7
|.000
|5½
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Erie 105, Windy City 98
Oklahoma City 122, Grand Rapids 112
Wisconsin 119, Delaware 111
Santa Cruz 128, Texas 115
Rio Grande Valley 138, Memphis 124
Austin 101, Northern Arizona 98
Agua Caliente 102, Long Island 93
Austin 116, Salt Lake City 104
Reno at South Bay, 10 p.m.
No games scheduled