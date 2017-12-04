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Nets-Hawks, Box

December 4, 2017 9:53 pm
 
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BROOKLYN (110)

Carroll 4-10 2-2 13, Hollis-Jefferson 6-14 3-3 16, Zeller 3-4 1-2 7, Dinwiddie 5-10 0-0 13, Crabbe 3-8 0-0 8, Booker 4-8 1-2 9, Acy 1-5 2-2 5, Allen 5-6 0-0 11, LeVert 7-13 2-2 17, Kilpatrick 0-1 0-0 0, Harris 3-6 2-2 11. Totals 41-85 13-15 110.

ATLANTA (90)

Prince 2-9 1-2 6, Ilyasova 2-5 0-0 5, Plumlee 0-4 1-2 1, Schroder 9-17 0-1 19, Bazemore 3-9 6-6 13, Bembry 5-12 2-3 13, Babbitt 1-3 0-0 3, Cavanaugh 1-5 1-2 4, Taylor 3-8 2-2 9, Delaney 2-2 2-3 6, Dorsey 1-1 0-0 3, Belinelli 1-7 6-6 8. Totals 30-83 21-27 90.

Brooklyn 33 20 31 26—110
Atlanta 32 22 15 21— 90

3-Point Goals_Brooklyn 15-36 (Carroll 3-5, Harris 3-5, Dinwiddie 3-6, Crabbe 2-6, Allen 1-1, LeVert 1-3, Hollis-Jefferson 1-3, Acy 1-5, Booker 0-1, Kilpatrick 0-1), Atlanta 9-30 (Dorsey 1-1, Taylor 1-2, Bazemore 1-2, Babbitt 1-2, Ilyasova 1-3, Bembry 1-4, Prince 1-4, Cavanaugh 1-5, Schroder 1-5, Belinelli 0-2). Fouled Out_Crabbe. Rebounds_Brooklyn 52 (Booker, Zeller, Hollis-Jefferson 9), Atlanta 39 (Plumlee 7). Assists_Brooklyn 30 (LeVert 7), Atlanta 18 (Schroder 4). Total Fouls_Brooklyn 28, Atlanta 19. Technicals_Crabbe. A_12,056 (19,049).

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THRIFT SAVINGS PLAN TICKER

Dec 04, 2017 Close Change YTD
L Income 19.4614 0.0022 5.76%
L 2020 26.7065 0.0020 9.23%
L 2030 30.4214 0.0004 13.61%
L 2040 33.0860 -0.0010 15.71%
L 2050 19.1437 -0.0012 17.63%
G Fund 15.5134 0.0031 2.12%
F Fund 18.0703 -0.0109 3.33%
C Fund 37.0851 -0.0387 20.49%
S Fund 47.9553 -0.1598 17.67%
I Fund 30.2285 0.1072 23.44%
Closing price updated at approximately 6pm ET each business day. More at tsp.gov.