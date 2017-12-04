Nets-Hawks, Box

Carroll 4-10 2-2 13, Hollis-Jefferson 6-14 3-3 16, Zeller 3-4 1-2 7, Dinwiddie 5-10 0-0 13, Crabbe 3-8 0-0 8, Booker 4-8 1-2 9, Acy 1-5 2-2 5, Allen 5-6 0-0 11, LeVert 7-13 2-2 17, Kilpatrick 0-1 0-0 0, Harris 3-6 2-2 11. Totals 41-85 13-15 110.
Prince 2-9 1-2 6, Ilyasova 2-5 0-0 5, Plumlee 0-4 1-2 1, Schroder 9-17 0-1 19, Bazemore 3-9 6-6 13, Bembry 5-12 2-3 13, Babbitt 1-3 0-0 3, Cavanaugh 1-5 1-2 4, Taylor 3-8 2-2 9, Delaney 2-2 2-3 6, Dorsey 1-1 0-0 3, Belinelli 1-7 6-6 8. Totals 30-83 21-27 90.
|Brooklyn
|33
|20
|31
|26—110
|Atlanta
|32
|22
|15
|21—
|90
3-Point Goals_Brooklyn 15-36 (Carroll 3-5, Harris 3-5, Dinwiddie 3-6, Crabbe 2-6, Allen 1-1, LeVert 1-3, Hollis-Jefferson 1-3, Acy 1-5, Booker 0-1, Kilpatrick 0-1), Atlanta 9-30 (Dorsey 1-1, Taylor 1-2, Bazemore 1-2, Babbitt 1-2, Ilyasova 1-3, Bembry 1-4, Prince 1-4, Cavanaugh 1-5, Schroder 1-5, Belinelli 0-2). Fouled Out_Crabbe. Rebounds_Brooklyn 52 (Booker, Zeller, Hollis-Jefferson 9), Atlanta 39 (Plumlee 7). Assists_Brooklyn 30 (LeVert 7), Atlanta 18 (Schroder 4). Total Fouls_Brooklyn 28, Atlanta 19. Technicals_Crabbe. A_12,056 (19,049).