Argentina-Nigeria Sums

By The Associated Press

St. Petersburg, Russia

Argentina 1 1—2 Nigeria 0 1—1

First half_1, Argentina, Lionel Messi, 14th minute.

Second half_2, Nigeria, Victor Moses, 51st; 3, Argentina, Marcos Rojo, 86th.

Shots_Argentina 8, Nigeria 9.

Shots On Goal_Argentina 4, Nigeria 3.

Yellow Cards_Argentina, Javier Mascherano, 49th; Ever Banega, 64th; Lionel Messi, 90th. Nigeria, Leon Balogun, 32nd; John Mikel Obi, 90th.

Offsides_Argentina 2, Nigeria 0.

Fouls Committed_Argentina 14, Nigeria 20.

Corner Kicks_Argentina 5, Nigeria 3.

Referee_Cuneyt Cakir, Turkey. Assistant Referees_Bahattin Duran, Turkey; Tarik Ongun, Turkey; Daniele Orsato, Italy. 4th Official_Bjorn Kuipers, Netherlands.

A_64,468.

Lineups

Argentina: Franco Armani, Willy Caballero, Nahuel Guzman; Marcos Acuna, Cristian Ansaldi, Federico Fazio, Javier Mascherano, Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo, Eduardo Salvio, Nicolas Tagliafico (Sergio Aguero, 80th); Ever Banega, Lucas Biglia, Angel Di Maria (Maximiliano Meza, 72nd), Giovani Lo Celso, Maximiliano Meza, Cristian Pavon, Enzo Perez (Cristian Pavon, 61st); Sergio Aguero, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Lionel Messi.

Nigeria: Daniel Akpeyi, Ikechukwu Ezenwa, Francis Uzoho; Chidozie Awaziem, Leon Balogun, Tyronne Ebuehi, Elderson, Brian Idowu, Kenneth Omeruo (Alex Iwobi, 90th), Abdullahi Shehu, William Troost-Ekong; Oghenekaro Etebo, Onyinye Ndidi, Joel Obi, John Mikel Obi, John Ogu, Ogenyi Onazi; Odion Ighalo, Kelechi Iheanacho (Odion Ighalo, 46th), Alex Iwobi, Victor Moses, Ahmed Musa (Simeon Nwankwo, 90th), Simeon Nwankwo.

