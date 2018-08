Blue Jays 3, Tigers 2

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Martin cf 4 0 1 0 0 0 .257 Candelario 3b 4 1 1 1 0 2 .238 Castellanos rf 4 0 0 0 0 2 .307 Martinez dh 4 0 2 0 0 0 .245 Hicks 1b 3 0 0 0 0 1 .284 McCann c 3 0 0 0 0 1 .230 Jones lf 3 1 1 0 0 1 .224 Iglesias ss 3 0 1 0 0 1 .270 Machado 2b 2 0 0 0 0 0 .206 a-Goodrum ph-2b 1 0 0 0 0 1 .225 Totals 31 2 6 1 0 9

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Grichuk rf 4 0 2 1 0 0 .211 Hernandez lf 3 0 1 0 1 1 .260 Solarte 3b 4 0 1 0 0 0 .252 Morales dh 4 1 1 0 0 2 .238 Smoak 1b 3 1 1 2 1 1 .234 Pillar cf 3 0 1 0 1 1 .250 Martin c 2 1 1 0 2 0 .171 Diaz ss 2 0 0 0 1 1 .245 Travis 2b 3 0 0 0 0 0 .218 Totals 28 3 8 3 6 6

Detroit 001 000 100—2 6 0 Toronto 000 300 00x—3 8 0

a-struck out for Machado in the 8th.

LOB_Detroit 2, Toronto 7. HR_Candelario (12), off Stroman; Smoak (10), off Liriano. RBIs_Candelario (32), Grichuk (25), Smoak 2 (39).

Runners left in scoring position_Toronto 4 (Hernandez 2, Morales, Diaz). RISP_Detroit 0 for 1; Toronto 1 for 6.

Runners moved up_Machado. GIDP_McCann, Machado, Solarte, Martin, Diaz.

DP_Detroit 3 (Machado, Iglesias, Hicks), (Iglesias, Machado, Hicks), (Iglesias, Goodrum, Hicks); Toronto 3 (Solarte, Travis, Smoak), (Travis, Diaz, Smoak), (Diaz, Travis).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Liriano, L, 3-4 6 7 3 3 4 4 89 3.99 Farmer 1 1 0 0 1 1 29 4.74 Coleman 1 0 0 0 1 1 18 2.66 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Stroman, W, 1-5 7 5 2 2 0 4 90 6.20 Oh, H, 9 1 0 0 0 0 3 18 3.13 Clippard, S, 5-9 1 1 0 0 0 2 17 3.20

Umpires_Home, Mark Carlson; First, Gerry Davis; Second, Pat Hoberg; Third, Nic Lentz.

T_2:33. A_24,068 (53,506).

