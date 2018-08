Blue Jays 4, Tigers 3

By The Associated Press

Detroit AB R H BI BB SO Avg. Martin cf 4 0 1 0 0 2 .256 Castellanos rf 4 1 2 2 0 1 .309 Candelario 3b 3 0 1 0 1 0 .239 Martinez dh 4 0 0 0 0 0 .241 Goodrum 2b 4 0 0 0 0 0 .220 Hicks 1b 3 1 1 1 1 1 .284 Greiner c 3 0 1 0 1 1 .229 1-Reyes pr 0 0 0 0 0 0 .206 McCann c 0 0 0 0 0 0 .230 Iglesias ss 4 1 1 0 0 0 .270 Jones lf 3 0 0 0 0 1 .221 Totals 32 3 7 3 3 6

Toronto AB R H BI BB SO Avg. Grichuk rf 4 1 1 2 0 1 .212 Hernandez lf 3 0 0 0 1 2 .257 Solarte 3b 3 0 2 0 1 0 .256 Morales dh 4 0 0 0 0 4 .233 Smoak 1b 4 1 1 1 0 0 .235 Pillar cf 3 1 1 0 0 0 .251 Maile c 2 0 0 0 1 1 .242 Diaz ss 3 1 1 0 0 0 .246 Travis 2b 3 0 1 1 0 0 .220 Totals 29 4 7 4 3 8

Detroit 012 000 000—3 7 0 Toronto 000 030 001—4 7 1

No outs when winning run scored.

1-ran for Greiner in the 9th.

E_Solarte (3). LOB_Detroit 6, Toronto 4. 2B_Candelario (17), Pillar (25). HR_Hicks (7), off Gaviglio; Castellanos (12), off Gaviglio; Grichuk (10), off Boyd; Smoak (11), off Jimenez. RBIs_Castellanos 2 (49), Hicks (26), Grichuk 2 (27), Smoak (40), Travis (17). SB_Solarte (1). CS_Candelario (1), Greiner (1). S_Jones.

Runners left in scoring position_Detroit 3 (Goodrum 2, Hicks); Toronto 2 (Morales 2). RISP_Detroit 1 for 8; Toronto 3 for 6.

Runners moved up_Martinez, Travis, Grichuk. GIDP_Smoak.

DP_Detroit 1 (Candelario, Goodrum, Hicks).

Detroit IP H R ER BB SO NP ERA Boyd 6 4 3 3 2 7 87 4.18 Wilson 1 1-3 1 0 0 1 0 28 3.94 Jimenez, L, 3-1 2-3 2 1 1 0 1 10 2.77 Toronto IP H R ER BB SO NP ERA Gaviglio 7 4 3 3 3 5 97 3.97 Biagini 1 2 0 0 0 0 16 6.50 Oh, W, 4-2 1 1 0 0 0 1 16 3.05

Umpires_Home, Gerry Davis; First, Pat Hoberg; Second, Nic Lentz; Third, Mark Carlson.

T_2:38. A_27,066 (53,506).

