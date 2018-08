Brazil-Serbia Sums

By The Associated Press

Moscow

Brazil 1 1—2 Serbia 0 0—0

First half_1, Brazil, Paulinho, 36th minute.

Second half_2, Brazil, Thiago Silva, 68th.

Shots_Brazil 13, Serbia 10.

Shots On Goal_Brazil 6, Serbia 1.

Yellow Cards_Serbia, Adem Ljajic, 33rd; Nemanja Matic, 48th; Aleksandar Mitrovic, 70th.

Offsides_Brazil 4, Serbia 2.

Fouls Committed_Brazil 7, Serbia 13.

Corner Kicks_Brazil 9, Serbia 5.

Referee_Alireza Faghani, Iran. Assistant Referees_Reza Sokhandan, Iran; Mohammad Reza Mansouri, Iran; Massimiliano Irrati, Italy. 4th Official_Jair Marrufo, USA.

Lineups

Brazil: Alisson, Cassio, Ederson; Fagner, Filipe Luis, Pedro Geromel, Marcelo (Filipe Luis, 10th), Marquinhos, Miranda, Thiago Silva; Renato Augusto, Casemiro, Philippe Coutinho (Renato Augusto, 80th), Fernandinho, Fred, Paulinho (Fernandinho, 66th), Willian; Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar, Taison.

Serbia: Marko Dmitrovic, Predrag Rajkovic, Vladimir Stojkovic; Branislav Ivanovic, Aleksandar Kolarov, Nikola Milenkovic, Milan Rodic, Antonio Rukavina, Uros Spajic, Dusko Tosic, Milos Veljkovic; Marko Grujic, Filip Kostic (Nemanja Radonjic, 82nd), Adem Ljajic (Andrija Zivkovic, 75th), Nemanja Matic, Sergej Milinkovic-Savic, Luka Milivojevic, Dusan Tadic, Andrija Zivkovic; Luka Jovic, Aleksandar Mitrovic (Luka Jovic, 89th), Aleksandar Prijovic, Nemanja Radonjic.

