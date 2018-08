Brewers 8, Reds 2

By The Associated Press

Milwaukee Cincinnati ab r h bi ab r h bi B.Mller 2b 5 0 1 0 Schbler rf 3 1 1 0 Jnnings p 0 0 0 0 Brnhart c 4 0 1 0 Thames rf-lf 5 0 1 0 Votto 1b 3 0 1 0 Aguilar 1b 5 1 2 0 Gennett 2b 4 0 0 0 T.Shaw 3b 2 1 1 0 Suarez 3b 4 0 1 1 Braun lf 3 1 1 0 Winker lf 4 0 0 0 H.Perez ph-rf 2 1 1 1 Peraza ss 3 0 1 0 Pina c 3 1 2 1 Romano p 1 0 0 0 Broxton cf 4 3 3 4 Lrenzen p 1 1 1 1 Arcia ss 5 0 0 0 Duvall ph 1 0 0 0 C.Andrs p 2 0 0 0 Crckett p 0 0 0 0 Hader p 0 0 0 0 Stphens p 0 0 0 0 Villar ph 1 0 0 0 Hmilton cf 3 0 0 0 Jffress p 0 0 0 0 Sogard 2b 0 0 0 0 Totals 37 8 12 6 Totals 31 2 6 2

Milwaukee 010 100 015—8 Cincinnati 000 001 001—2

E_Barnhart (2). DP_Milwaukee 2. LOB_Milwaukee 9, Cincinnati 4. 2B_H.Perez (8). HR_Broxton 2 (2), Lorenzen (2). SB_Thames (5), Broxton (1), Arcia (3). CS_Arcia (2). S_C.Anderson (4).

IP H R ER BB SO Milwaukee Anderson W,6-6 6 2 1 1 1 5 Hader H,13 1 0 0 0 1 1 Jeffress H,11 1 1 0 0 0 2 Jennings 1 3 1 1 0 0 Cincinnati Romano L,4-8 5 7 2 2 2 5 Lorenzen 3 0 1 1 2 1 Crockett 2-3 2 2 1 0 0 Stephens 1-3 3 3 0 0 1

HBP_by Romano (Pina), by Lorenzen (Pina). WP_Lorenzen.

Umpires_Home, Bruce Dreckman; First, Chad Fairchild; Second, Alfonso Marquez; Third, Roberto Ortiz.

Advertisement

T_3:04. A_26,130 (42,319).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.