Cardinals 11, Indians 2

By The Associated Press

Cleveland AB R H BI BB SO Avg. Lindor ss 4 1 1 0 0 1 .292 Perez p 0 0 0 0 0 0 — Kontos p 0 0 0 0 0 0 — Brantley lf 3 1 1 0 1 0 .314 Davis lf 0 0 0 0 0 0 .248 Ramirez 3b 4 0 0 0 0 0 .292 Alonso 1b 4 0 1 0 0 0 .254 Chisenhall rf 4 0 2 1 0 1 .310 Kipnis 2b 4 0 1 1 0 1 .214 Gomes c 4 0 0 0 0 3 .249 Naquin cf 3 0 0 0 0 1 .279 Kluber p 1 0 0 0 0 1 .000 Otero p 0 0 0 0 0 0 — a-Guyer ph 1 0 0 0 0 1 .160 Tomlin p 0 0 0 0 0 0 — b-Gonzalez ph-ss 1 0 0 0 0 0 .293 Totals 33 2 6 2 1 9

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 5 5 5 3 0 0 .259 Mayers p 0 0 0 0 0 0 .000 Pham cf 5 0 0 0 0 1 .252 Martinez 1b 4 1 2 3 0 1 .302 Cecil p 0 0 0 0 0 0 — Holland p 0 0 0 0 0 0 — c-Gyorko ph-3b 1 0 0 0 0 1 .245 Ozuna lf 5 0 2 0 0 1 .289 Molina c-1b 3 0 0 1 0 0 .265 Munoz ss 2 1 1 0 0 0 .283 Garcia ss 2 0 0 0 0 1 .258 Bader rf 2 2 1 0 2 0 .261 Wong 2b 4 2 2 2 0 1 .197 Martinez p 2 0 0 1 0 0 .217 Pena c 1 0 0 0 0 1 .200 Totals 36 11 13 10 2 7

Cleveland 200 000 000— 2 6 2 St. Louis 152 101 01x—11 13 0

a-struck out for Otero in the 4th. b-flied out for Tomlin in the 7th. c-struck out for Holland in the 8th.

E_Lindor (11), Brantley (1). LOB_Cleveland 5, St. Louis 5. 2B_Carpenter (22). HR_Carpenter (14), off Kluber; Martinez (12), off Kluber; Wong (6), off Otero; Carpenter (15), off Kontos. RBIs_Chisenhall (5), Kipnis (32), Carpenter 3 (36), Martinez 3 (50), Molina (32), Wong 2 (15), Martinez (3). SF_Molina, Martinez.

Runners left in scoring position_Cleveland 2 (Kipnis, Gomes); St. Louis 2 (Garcia 2). RISP_Cleveland 2 for 7; St. Louis 5 for 10.

Runners moved up_Ramirez, Pham.

Cleveland IP H R ER BB SO NP ERA Kluber, L, 11-4 1 2-3 6 6 6 1 2 48 2.54 Otero 1 1-3 2 2 2 0 0 37 6.26 Tomlin 3 4 2 0 0 2 38 6.04 Perez 1 0 0 0 1 2 14 0.96 Kontos 1 1 1 1 0 1 14 4.94 St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Martinez, W, 4-4 6 6 2 2 1 8 103 3.22 Cecil 1 0 0 0 0 0 8 4.50 Holland 1 0 0 0 0 0 11 7.27 Mayers 1 0 0 0 0 1 16 2.88

Umpires_Home, Chris Guccione; First, Larry Vanover; Second, Dave Rackley; Third, Hunter Wendelstedt.

T_2:53. A_40,288 (45,538).

