Cardinals 8, Brewers 2

By The Associated Press

St. Louis AB R H BI BB SO Avg. Carpenter 3b 3 2 1 2 2 2 .245 Holland p 0 0 0 0 0 0 — Cecil p 0 0 0 0 0 0 — Brebbia p 0 0 0 0 0 0 .000 Garcia ss 4 1 1 0 1 0 .264 Martinez 1b 5 1 1 3 0 1 .299 Ozuna lf 3 0 2 1 1 0 .287 Molina c 4 0 0 0 0 2 .270 d-Pena ph-c 1 0 0 0 0 0 .202 Fowler rf 4 2 2 0 1 1 .171 Bader cf 3 2 2 1 2 1 .258 Wong 2b 4 0 1 0 1 1 .190 Weaver p 2 0 0 1 0 2 .160 Mayers p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Gyorko ph-3b 2 0 0 0 0 1 .247 Totals 35 8 10 8 8 11

Milwaukee AB R H BI BB SO Avg. Thames 1b-lf 3 0 1 0 1 1 .230 Yelich cf 4 1 1 1 0 2 .287 Braun lf-rf 4 1 1 0 0 0 .239 Shaw 3b 2 0 0 0 0 2 .242 a-Miller ph-1b 2 0 0 0 0 1 .256 Perez rf-3b 4 0 1 1 0 1 .260 Villar 2b 4 0 1 0 0 2 .260 Kratz c 4 0 1 0 0 2 .297 Arcia ss 2 0 0 0 0 0 .199 Jennings p 0 0 0 0 0 0 .667 b-Aguilar ph 1 0 0 0 0 1 .299 Barnes p 0 0 0 0 0 0 — Williams p 0 0 0 0 0 0 .000 Knebel p 0 0 0 0 0 0 — e-Pina ph 1 0 0 0 0 1 .222 Chacin p 0 0 0 0 1 0 .160 Sogard ss 3 0 0 0 0 1 .141 Totals 34 2 6 2 2 14

St. Louis 100 520 000—8 10 1 Milwaukee 200 000 000—2 6 0

a-struck out for Shaw in the 3rd. b-struck out for Jennings in the 6th. c-flied out for Mayers in the 7th. d-lined out for Molina in the 8th. e-struck out for Knebel in the 9th.

E_Garcia (3). LOB_St. Louis 10, Milwaukee 7. 2B_Garcia (5), Ozuna (8), Fowler 2 (8), Braun (12), Villar (7). HR_Martinez (11), off Chacin; Yelich (10), off Weaver. RBIs_Carpenter 2 (33), Martinez 3 (47), Ozuna (44), Bader (11), Weaver (2), Yelich (32), Perez (15). SF_Ozuna. S_Weaver.

Runners left in scoring position_St. Louis 5 (Carpenter, Garcia 2, Molina 2); Milwaukee 3 (Kratz 2, Aguilar). RISP_St. Louis 3 for 14; Milwaukee 1 for 4.

Runners moved up_Wong 2.

St. Louis IP H R ER BB SO NP ERA Weaver, W, 4-6 5 2-3 5 2 2 2 9 104 4.59 Mayers 1-3 0 0 0 0 1 4 3.00 Holland 1 1 0 0 0 1 9 7.71 Cecil 1 0 0 0 0 1 9 4.80 Brebbia 1 0 0 0 0 2 18 2.96 Milwaukee IP H R ER BB SO NP ERA Chacin, L, 6-3 4 1-3 9 8 8 5 5 89 3.82 Jennings 1 2-3 1 0 0 0 2 24 3.44 Barnes 1 0 0 0 2 1 26 1.78 Williams 1 0 0 0 0 0 9 2.48 Knebel 1 0 0 0 1 3 18 3.57

Inherited runners-scored_Mayers 2-0, Jennings 1-0. WP_Jennings, Barnes.

Umpires_Home, Mike Winters; First, Mike Muchlinski; Second, Tim Timmons; Third, Rob Drake.

T_3:14. A_39,710 (41,900).

