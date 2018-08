Cubs 14, Twins 9

By The Associated Press

Minnesota Chicago ab r h bi ab r h bi Mauer 1b 5 0 2 3 Almora cf 3 1 3 2 E.Escbr 3b 3 1 0 1 M.Mntgm pr 0 0 0 0 E.Rsrio lf 3 1 2 2 Densing p 0 0 0 0 Astdllo lf-cf 2 0 1 1 J.Wlson p 0 0 0 0 B.Dzier 2b 3 1 0 0 Schwrbr ph 0 1 0 0 Kepler rf-cf 4 1 1 0 Bass p 0 0 0 0 Mrrison lf 1 0 0 0 L Stlla 3b-2b-3b 1 0 1 0 Adranza ss 5 1 2 2 Heyward rf 6 2 4 2 Cave cf 3 1 1 0 J.Baez 2b-3b-2b 6 2 2 2 Ad.Reed p 0 0 0 0 Rizzo 1b 5 1 2 1 Duke p 1 0 0 0 Cntrras c 3 1 1 1 Hldnbrg p 0 0 0 0 Zobrist lf 2 0 2 3 Belisle p 0 0 0 0 Russell ss 5 1 2 1 Odrizzi ph 1 0 0 0 Bote 3b 3 3 1 1 B.Wlson c 1 2 0 0 Strop p 0 0 0 0 Garver c 1 0 0 0 Chtwood p 1 0 0 0 A.Mejia p 1 0 0 0 I.Happ ph-cf 3 2 2 1 Grssman ph-rf 3 1 2 0 Totals 37 9 11 9 Totals 38 14 20 14

Minnesota 030 042 000— 9 Chicago 003 150 50x—14

DP_Minnesota 2. LOB_Minnesota 7, Chicago 11. 2B_Mauer (11), La Stella (3), J.Baez (19), I.Happ (10). HR_E.Rosario (18). SB_Kepler (3). SF_E.Escobar (3), Almora (3), Contreras (2), Zobrist (2). S_Chatwood (4).

IP H R ER BB SO Minnesota Mejia 4 6 4 4 3 1 Reed 2-3 4 4 4 0 1 Duke 1 1-3 4 1 1 0 1 Hildenberger L,1-2 1-3 4 5 5 4 0 Belisle 1 2-3 2 0 0 0 2 Chicago Chatwood 5 7 7 7 3 6 Duensing BS,2 1 2 2 2 2 0 Wilson W,2-2 1 0 0 0 0 1 Bass 1-3 2 0 0 0 0 Strop 1 2-3 0 0 0 0 2

WP_Mejia.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Chris Guccione; Second, Larry Vanover; Third, Dave Rackley.

Advertisement

T_3:44. A_40,950 (41,649).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.