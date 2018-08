Cubs 14, Twins 9

By The Associated Press

Minnesota AB R H BI BB SO Avg. Mauer 1b 5 0 2 3 0 1 .267 Escobar 3b 3 1 0 1 1 1 .276 Rosario lf 3 1 2 2 0 0 .315 Astudillo lf-cf 2 0 1 1 0 0 .500 Dozier 2b 3 1 0 0 2 2 .217 Kepler rf-cf 4 1 1 0 0 0 .221 Morrison lf 1 0 0 0 0 1 .190 Adrianza ss 5 1 2 2 0 1 .262 Cave cf 3 1 1 0 0 1 .206 Reed p 0 0 0 0 0 0 — Duke p 1 0 0 0 0 1 .000 Hildenberger p 0 0 0 0 0 0 — Belisle p 0 0 0 0 0 0 — d-Odorizzi ph 1 0 0 0 0 0 .000 B.Wilson c 1 2 0 0 2 0 .132 Garver c 1 0 0 0 0 0 .250 Mejia p 1 0 0 0 0 1 .000 a-Grossman ph-rf 3 1 2 0 0 0 .230 Totals 37 9 11 9 5 9

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Almora cf 3 1 3 2 0 0 .332 1-Montgomery pr 0 0 0 0 0 0 .067 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 J.Wilson p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Schwarber ph 0 1 0 0 1 0 .239 Bass p 0 0 0 0 0 0 — La Stella 3b-2b-3b 1 0 1 0 0 0 .273 Heyward rf 6 2 4 2 0 0 .291 Baez 2b-3b-2b 6 2 2 2 0 2 .285 Rizzo 1b 5 1 2 1 1 0 .249 Contreras c 3 1 1 1 1 0 .269 Zobrist lf 2 0 2 3 2 0 .297 Russell ss 5 1 2 1 0 0 .285 Bote 3b 3 3 1 1 2 1 .241 Strop p 0 0 0 0 0 0 .000 Chatwood p 1 0 0 0 0 1 .158 b-Happ ph-cf 3 2 2 1 0 1 .248 Totals 38 14 20 14 7 5

Minnesota 030 042 000— 9 11 0 Chicago 003 150 50x—14 20 0

a-grounded out for Mejia in the 5th. b-singled for Chatwood in the 5th. c-pinch hit for J.Wilson in the 7th. d-grounded out for Belisle in the 9th.

1-ran for Almora in the 5th.

LOB_Minnesota 7, Chicago 11. 2B_Mauer (11), Baez (19), Happ (10), La Stella (3). HR_Rosario (18), off Chatwood. RBIs_Mauer 3 (21), Escobar (49), Rosario 2 (52), Adrianza 2 (19), Astudillo (1), Almora 2 (26), Heyward 2 (37), Baez 2 (59), Rizzo (55), Contreras (30), Zobrist 3 (32), Russell (26), Bote (6), Happ (22). SB_Kepler (3). SF_Escobar, Almora, Contreras, Zobrist. S_Chatwood.

Runners left in scoring position_Minnesota 3 (Escobar, Dozier, Kepler); Chicago 6 (Baez, Rizzo, Chatwood 2, Happ 2). RISP_Minnesota 3 for 10; Chicago 11 for 22.

Runners moved up_Mauer, Baez, Bote. LIDP_Russell. GIDP_Rizzo.

DP_Minnesota 2 (Cave, Dozier), (Escobar, Dozier, Mauer).

Minnesota IP H R ER BB SO NP ERA Mejia 4 6 4 4 3 1 79 9.00 Reed 2-3 4 4 4 0 1 26 4.26 Duke 1 1-3 4 1 1 0 1 37 3.03 Hildenberger, L, 1-2 1-3 4 5 5 4 0 24 3.18 Belisle 1 2-3 2 0 0 0 2 16 6.87 Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Chatwood 5 7 7 7 3 6 103 4.54 Duensing, BS, 2-3 1 2 2 2 2 0 25 6.92 J.Wilson, W, 2-2 1 0 0 0 0 1 8 3.18 Bass 1-3 2 0 0 0 0 8 0.73 Strop 1 2-3 0 0 0 0 2 16 2.62

Inherited runners-scored_Duke 2-2, Belisle 3-0, Strop 2-0. WP_Mejia.

Umpires_Home, Hunter Wendelstedt; First, Chris Guccione; Second, Larry Vanover; Third, Dave Rackley.

T_3:44. A_40,950 (41,649).

