Cubs 9, Dodgers 4

By The Associated Press

Chicago AB R H BI BB SO Avg. Zobrist 2b 6 2 3 1 0 0 .296 Heyward rf 5 1 1 0 1 2 .269 Baez 3b 5 2 4 5 0 1 .276 Rizzo 1b 4 0 0 0 1 1 .233 Contreras c 4 1 2 1 1 1 .268 Schwarber lf 5 0 1 0 0 2 .237 Duensing p 0 0 0 0 0 0 .000 Bass p 0 0 0 0 0 0 — Wilson p 0 0 0 0 0 0 .000 Happ cf-lf 3 1 0 0 2 1 .234 Russell ss 5 2 3 1 0 0 .279 Lester p 2 0 0 0 0 0 .121 b-La Stella ph 1 0 0 0 0 1 .277 Cishek p 1 0 0 0 0 0 .333 Almora cf 1 0 1 1 0 0 .320 Totals 42 9 15 9 5 9

Los Angeles AB R H BI BB SO Avg. Hernandez ss 4 1 1 0 0 1 .234 Turner 3b 3 1 0 0 1 0 .243 Kemp lf 3 0 0 0 1 1 .311 Muncy 1b 3 1 1 1 1 1 .259 Forsythe 2b 4 0 0 0 0 3 .219 Bellinger cf 4 1 2 1 0 0 .244 Puig rf 4 0 0 0 0 2 .251 Barnes c 3 0 1 1 0 1 .210 Hudson p 0 0 0 0 0 0 .000 Fields p 0 0 0 0 0 0 — c-Pederson ph 1 0 0 0 0 1 .264 Stripling p 1 0 0 0 0 0 .100 a-Taylor ph 1 0 1 0 0 0 .256 1-Ferguson pr 0 0 0 0 0 0 .333 Garcia p 0 0 0 0 0 0 — Paredes p 0 0 0 0 0 0 — Goeddel p 0 0 0 0 0 0 — Grandal c 1 0 0 0 0 1 .230 Totals 32 4 6 3 3 11

Chicago 000 016 011—9 15 1 Los Angeles 010 010 020—4 6 2

a-singled for Stripling in the 5th. b-struck out for Lester in the 6th. c-struck out for Fields in the 9th.

1-ran for Taylor in the 5th.

E_Happ (2), Puig (4), Grandal (4). LOB_Chicago 11, Los Angeles 4. 2B_Baez (16). HR_Baez (15), off Stripling; Baez (16), off Paredes. RBIs_Zobrist (27), Baez 5 (56), Contreras (25), Russell (17), Almora (22), Muncy (33), Bellinger (39), Barnes (5). SB_Contreras (3), Russell (3), Hernandez (1), Turner (1), Muncy (2). CS_Schwarber (2).

Runners left in scoring position_Chicago 7 (Heyward, Rizzo, Contreras 2, Schwarber, Lester, Cishek); Los Angeles 1 (Hernandez). RISP_Chicago 5 for 16; Los Angeles 3 for 6.

Runners moved up_Russell, Heyward.

DP_Chicago 1 (Baez, Rizzo).

Chicago IP H R ER BB SO NP ERA Lester, W, 10-2 5 4 2 2 1 4 82 2.18 Cishek 2 0 0 0 1 3 32 1.83 Duensing 1-3 1 2 2 1 1 13 6.85 Bass 2-3 1 0 0 0 1 18 0.82 Wilson 1 0 0 0 0 2 14 3.06 Los Angeles IP H R ER BB SO NP ERA Stripling 5 7 1 1 1 4 86 1.98 Garcia, L, 1-2, BS, 1-1 2-3 2 3 0 0 1 13 4.76 Paredes 1-3 2 3 3 1 0 11 3.86 Goeddel 1 0 0 0 2 1 26 1.82 Hudson 1 2-3 4 2 1 1 2 37 3.90 Fields 1-3 0 0 0 0 1 5 2.36

Inherited runners-scored_Bass 2-2, Paredes 2-2, Fields 1-0. WP_Lester, Bass, Hudson.

Umpires_Home, Bill Miller; First, Todd Tichenor; Second, Alan Porter; Third, Angel Hernandez.

T_3:26. A_53,904 (56,000).

