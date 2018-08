Diamondbacks 2, Marlins 1

By The Associated Press

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Jay rf 4 0 0 0 0 1 .298 Ahmed ss 4 0 1 0 0 0 .213 Goldschmidt 1b 3 0 0 0 1 1 .261 Murphy c 4 0 1 0 0 0 .252 Peralta lf 3 0 0 0 1 1 .281 Marte 2b 4 1 1 0 0 1 .237 Owings cf 4 0 1 0 0 1 .190 Marrero 3b 3 0 1 1 0 0 .167 Ray p 2 0 0 0 0 2 .000 Hirano p 0 0 0 0 0 0 — b-Descalso ph 1 1 1 1 0 0 .263 Bradley p 0 0 0 0 0 0 — Boxberger p 0 0 0 0 0 0 — Totals 32 2 6 2 2 7

Miami AB R H BI BB SO Avg. Castro 2b 3 1 2 1 1 0 .274 Anderson rf 2 0 0 0 2 0 .297 Maybin lf 3 0 0 0 0 0 .222 d-Bour ph 1 0 0 0 0 1 .239 Brinson cf 4 0 0 0 0 2 .175 Dietrich 1b 4 0 0 0 0 3 .298 Rojas ss 3 0 0 0 0 0 .248 Rivera 3b 3 0 1 0 0 1 .203 Holaday c 3 0 0 0 0 0 .163 Chen p 1 0 0 0 0 1 .118 a-Shuck ph 1 0 0 0 0 1 .195 Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — Conley p 0 0 0 0 0 0 — Steckenrider p 0 0 0 0 0 0 — c-Riddle ph 1 0 0 0 0 1 .228 Guerrero p 0 0 0 0 0 0 — Totals 29 1 3 1 3 10

Arizona 000 010 010—2 6 0 Miami 000 000 001—1 3 0

a-struck out for Chen in the 6th. b-homered for Hirano in the 8th. c-struck out for Steckenrider in the 8th. d-struck out for Maybin in the 9th.

LOB_Arizona 5, Miami 4. 2B_Marte (13). HR_Descalso (9), off Conley; Castro (5), off Boxberger. RBIs_Marrero (7), Descalso (41), Castro (30).

Runners left in scoring position_Arizona 2 (Jay, Peralta); Miami 3 (Dietrich 3). RISP_Arizona 2 for 5; Miami 0 for 5.

Advertisement

Runners moved up_Maybin. GIDP_Holaday.

DP_Arizona 1 (Marrero, Marte, Goldschmidt).

Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Ray, W, 3-0 6 2 0 0 2 6 83 4.01 Hirano, H, 18 1 0 0 0 0 1 12 1.25 Bradley, H, 21 1 0 0 0 0 2 14 2.08 Boxberger, S, 19-23 1 1 1 1 1 1 23 3.68 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Chen, L, 2-5 6 5 1 1 1 5 88 6.14 Ziegler 1 0 0 0 0 1 11 5.26 Conley 2-3 1 1 1 0 0 12 1.65 Steckenrider 1-3 0 0 0 0 0 5 3.38 Guerrero 1 0 0 0 1 1 20 4.62

WP_Boxberger.

Umpires_Home, Dan Bellino; First, Tom Hallion; Second, Adam Hamari; Third, Phil Cuzzi.

T_2:52. A_6,382 (36,742).

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.