France-Argentina Sums

By The Associated Press

Kazan, Russia

Argentina 1 2—3 France 1 3—4

First half_1, France, Antoine Griezmann, 13th minute; 2, Argentina, Angel Di Maria, 41st.

Second half_3, Argentina, Gabriel Mercado, 48th; 4, France, Benjamin Pavard, 57th; 5, France, Kylian Mbappe, 64th; 6, France, Kylian Mbappe, 68th; 7, Argentina, Sergio Aguero, 90th.

Shots_France 9, Argentina 9.

Shots On Goal_France 4, Argentina 4.

Advertisement

Yellow Cards_France, Blaise Matuidi, 72nd; Benjamin Pavard, 73rd; Olivier Giroud, 90th. Argentina, Marcos Rojo, 11th; Nicolas Tagliafico, 19th; Javier Mascherano, 43rd; Ever Banega, 49th; Nicolas Otamendi, 90th.

Offsides_France 0, Argentina 1.

Fouls Committed_France 21, Argentina 15.

Corner Kicks_France 0, Argentina 4.

Referee_Alireza Faghani, Iran. Assistant Referees_Reza Sokhandan, Iran; Mohammad Reza Mansouri, Iran; Massimiliano Irrati, Italy. 4th Official_Julio Bascunan, Chile.

A_42,873.

Lineups

France: Alphonse Areola, Hugo Lloris, Steve Mandanda; Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, Benjamin Mendy, Benjamin Pavard, Adil Rami, Djibril Sidibe, Samuel Umtiti, Raphael Varane; N’Golo Kante, Blaise Matuidi (Corentin Tolisso, 75th), Steven Nzonzi, Paul Pogba, Corentin Tolisso; Ousmane Dembele, Nabil Fekir, Olivier Giroud, Antoine Griezmann (Nabil Fekir, 83rd), Thomas Lemar, Kylian Mbappe (Florian Thauvin, 89th), Florian Thauvin.

Argentina: Franco Armani, Willy Caballero, Nahuel Guzman; Marcos Acuna, Cristian Ansaldi, Federico Fazio, Javier Mascherano, Gabriel Mercado, Nicolas Otamendi, Marcos Rojo (Federico Fazio, 46th), Eduardo Salvio, Nicolas Tagliafico; Ever Banega, Lucas Biglia, Angel Di Maria, Giovani Lo Celso, Maximiliano Meza, Cristian Pavon (Maximiliano Meza, 75th), Enzo Perez (Sergio Aguero, 66th); Sergio Aguero, Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Lionel Messi.

Copyright © 2018 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, written or redistributed.