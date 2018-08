Giants 2, Diamondbacks 1

By The Associated Press

San Francisco AB R H BI BB SO Avg. Hanson 2b 4 0 0 0 0 2 .291 Belt 1b 3 0 0 0 1 0 .292 McCutchen rf 4 0 0 0 0 1 .261 Posey c 4 1 1 0 0 0 .284 Crawford ss 3 1 1 0 1 1 .313 Slater lf 4 0 3 2 0 0 .368 Sandoval 3b 4 0 1 0 0 0 .264 Jackson cf 3 0 0 0 0 1 .236 Moronta p 0 0 0 0 0 0 .000 Watson p 0 0 0 0 0 0 — Smith p 0 0 0 0 0 0 — Suarez p 2 0 0 0 0 1 .000 b-Hernandez ph-cf 1 0 0 0 0 0 .283 Totals 32 2 6 2 2 6

Arizona AB R H BI BB SO Avg. Jay rf 3 0 0 0 1 0 .291 Ahmed ss 4 0 1 0 0 1 .218 Goldschmidt 1b 3 0 1 0 1 0 .268 Peralta lf 4 0 1 0 0 0 .277 Marte 2b 4 1 1 0 0 0 .240 Owings cf 4 0 2 0 0 1 .196 Lamb 3b 3 0 1 1 0 1 .243 Mathis c 4 0 0 0 0 2 .176 Corbin p 2 0 0 0 0 0 .233 a-Walker ph 1 0 0 0 0 1 .167 Chafin p 0 0 0 0 0 0 — Hirano p 0 0 0 0 0 0 — Salas p 0 0 0 0 0 0 .000 McFarland p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Murphy ph 1 0 0 0 0 1 .250 Totals 33 1 7 1 2 7

San Francisco 010 000 100—2 6 0 Arizona 000 001 000—1 7 1

a-struck out for Corbin in the 6th. b-flied out for Suarez in the 7th. c-struck out for McFarland in the 9th.

E_Owings (2). LOB_San Francisco 5, Arizona 8. 2B_Slater 2 (2), Marte (14). RBIs_Slater 2 (3), Lamb (25). CS_Crawford (5). SF_Lamb.

Runners left in scoring position_San Francisco 1 (Hernandez); Arizona 4 (Peralta, Marte 2, Mathis). RISP_San Francisco 1 for 6; Arizona 2 for 5.

Runners moved up_Slater.

San Francisco IP H R ER BB SO NP ERA Suarez, W, 3-4 6 7 1 1 2 5 101 4.18 Moronta, H, 4 1 0 0 0 0 0 8 1.96 Watson, H, 19 1 0 0 0 0 0 14 1.69 Smith, S, 1-2 1 0 0 0 0 2 10 1.12 Arizona IP H R ER BB SO NP ERA Corbin 6 4 1 1 1 5 97 3.14 Chafin, L, 1-3 1-3 1 1 1 1 0 16 1.84 Hirano 2-3 0 0 0 0 1 11 1.23 Salas 1 1-3 0 0 0 0 0 15 3.58 McFarland 2-3 1 0 0 0 0 8 2.10

Inherited runners-scored_Hirano 1-0.

Umpires_Home, Ted Barrett; First, Chad Whitson; Second, Adrian Johnson; Third, Tripp Gibson.

T_2:49. A_30,981 (48,519).

