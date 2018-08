LPGA-KPMG Women’s PGA Championship Par Scores

By The Associated Press

Saturday At Kemper Lakes GC Kildeer, Ill. Purse: $3.65 million Yardage: 6,741; Par: 72 Third Round So Yeon Ryu 69-69-67—205 -11 Brooke M. Henderson 67-71-70—208 -8 Sung Hyun Park 66-72-71—209 -7 Angel Yin 73-69-68—210 -6 Bronte Law 72-70-69—211 -5 In-Kyung Kim 73-70-69—212 -4 Hyo Joo Kim 70-72-70—212 -4 Dani Holmqvist 70-71-71—212 -4 Carlota Ciganda 70-69-73—212 -4 Shanshan Feng 74-72-67—213 -3 Lindy Duncan 74-71-68—213 -3 Sarah Jane Smith 73-72-68—213 -3 Jin Young Ko 73-72-68—213 -3 Lizette Salas 70-74-69—213 -3 Amy Yang 70-74-69—213 -3 Ryann O’Toole 73-71-69—213 -3 Sei Young Kim 71-71-71—213 -3 Jessica Korda 67-75-71—213 -3 Ashleigh Buhai 72-70-71—213 -3 Annie Park 71-69-73—213 -3 Lydia Ko 74-66-73—213 -3 Moriya Jutanugarn 68-72-73—213 -3 Marina Alex 72-73-69—214 -2 Amy Olson 69-74-71—214 -2 Nasa Hataoka 69-72-73—214 -2 Nelly Korda 74-73-68—215 -1 Eun-Hee Ji 70-75-70—215 -1 Mo Martin 71-73-71—215 -1 Charley Hull 68-75-72—215 -1 Jaye Marie Green 67-74-74—215 -1 Stacy Lewis 70-76-70—216 E Jacqui Concolino 70-73-73—216 E Cristie Kerr 75-68-73—216 E Sandra Gal 72-74-71—217 +1 Minjee Lee 69-76-72—217 +1 Jodi Ewart Shadoff 70-75-72—217 +1 Lexi Thompson 72-73-72—217 +1 Michelle Wie 71-74-72—217 +1 Danielle Kang 73-69-75—217 +1 Brittany Altomare 67-75-75—217 +1 Angela Stanford 70-75-73—218 +2 Ariya Jutanugarn 72-73-73—218 +2 Maude-Aimee Leblanc 68-77-73—218 +2 Mel Reid 71-74-73—218 +2 Jane Park 73-72-73—218 +2 Sandra Changkija 72-72-74—218 +2 Mirim Lee 70-74-74—218 +2 Robynn Ree 70-73-75—218 +2 Hee Young Park 71-71-76—218 +2 Wichanee Meechai 71-70-77—218 +2 Pannarat Thanapolboonyaras 72-75-72—219 +3 Pernilla Lindberg 71-76-72—219 +3 Georgia Hall 72-74-73—219 +3 Jackie Stoelting 70-75-74—219 +3 Chella Choi 71-74-74—219 +3 Jeong Eun Lee 70-74-75—219 +3 Brittany Lincicome 71-75-74—220 +4 Karrie Webb 70-76-74—220 +4 Sophia Popov 75-71-74—220 +4 Gaby Lopez 71-74-75—220 +4 Emma Talley 71-72-77—220 +4 Caroline Masson 71-76-74—221 +5 Cheyenne Woods 75-72-75—222 +6 Paula Creamer 72-74-76—222 +6 Cindy LaCrosse 72-73-77—222 +6 Brittany Marchand 71-76-76—223 +7 Sakura Yokomine 73-74-76—223 +7 Perrine Delacour 74-73-77—224 +8 Ayako Uehara 72-74-78—224 +8 Aditi Ashok 70-73-81—224 +8 Laetitia Beck 68-78-79—225 +9 Lauren Kim 71-76-79—226 +10 Alena Sharp 69-78-80—227 +11

