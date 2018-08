Marlins 8, Mets 2

By The Associated Press

New York AB R H BI BB SO Avg. Nimmo cf 4 0 1 0 1 1 .275 Bautista rf 4 1 2 0 1 1 .227 Cabrera 2b 5 0 1 0 0 1 .283 Conforto lf 3 0 0 0 1 1 .225 Flores 1b 3 1 1 0 1 0 .259 Frazier 3b 3 0 1 0 1 0 .219 Mesoraco c 3 0 1 1 0 0 .222 Blevins p 0 0 0 0 0 0 .000 c-Reyes ph 1 0 0 0 0 1 .184 Dr.Smith p 0 0 0 0 0 0 — Rosario ss 1 0 0 0 3 1 .244 Oswalt p 1 0 0 0 0 1 .000 Beck p 0 0 0 0 0 0 .000 a-Do.Smith ph 1 0 0 0 0 0 .222 Bashlor p 0 0 0 0 0 0 — Plawecki c 1 0 0 0 1 0 .228 Totals 30 2 7 1 9 7

Miami AB R H BI BB SO Avg. Dietrich lf 2 1 0 0 2 0 .292 Meyer p 0 0 0 0 0 0 .000 Ziegler p 0 0 0 0 0 0 — Rivera 3b 0 0 0 0 0 0 .200 Anderson rf 4 1 1 0 0 1 .292 Realmuto c 4 1 1 1 0 1 .307 Bour 1b 4 0 1 0 0 1 .240 Barraclough p 0 0 0 0 0 0 — Castro 2b 4 2 2 1 0 1 .276 Riddle ss 4 1 2 3 0 0 .260 Rojas 3b-1b 3 0 0 1 0 0 .245 Brinson cf 4 2 3 1 0 0 .187 Alcantara p 2 0 0 0 0 0 .000 Rucinski p 0 0 0 0 0 0 .000 b-Maybin ph-lf 1 0 1 1 0 0 .225 Totals 32 8 11 8 2 4

New York 000 100 010—2 7 0 Miami 006 001 01x—8 11 1

a-grounded out for Beck in the 4th. b-singled for Rucinski in the 6th. c-struck out for Blevins in the 8th.

E_Riddle (1). LOB_New York 10, Miami 3. 2B_Bautista (11), Mesoraco (6), Brinson (6). HR_Brinson (10), off Oswalt; Riddle (4), off Oswalt. RBIs_Mesoraco (19), Realmuto (33), Castro (31), Riddle 3 (14), Rojas (30), Brinson (30), Maybin (15). SB_Castro (4). SF_Rojas.

Runners left in scoring position_New York 4 (Cabrera 2, Do.Smith, Reyes). RISP_New York 0 for 6; Miami 4 for 5.

Runners moved up_Flores. GIDP_Nimmo, Cabrera, Flores, Anderson, Brinson.

DP_New York 2 (Frazier, Cabrera, Flores), (Rosario, Cabrera, Flores); Miami 3 (Castro, Riddle, Bour), (Meyer, Riddle, Bour), (Riddle, Castro, Bour).

New York IP H R ER BB SO NP ERA Oswalt, L, 0-1 2 2-3 6 6 6 2 1 59 9.82 Beck 1-3 0 0 0 0 0 3 4.35 Bashlor 2 2-3 3 1 1 0 2 36 5.79 Blevins 1 1-3 0 0 0 0 1 19 4.95 Dr.Smith 1 2 1 1 0 0 12 3.00 Miami IP H R ER BB SO NP ERA Alcantara, W, 1-0 5 3 1 1 5 2 98 1.80 Rucinski 1 1 0 0 0 1 15 4.26 Meyer 1 2 1 1 2 1 25 3.38 Ziegler 1 0 0 0 1 1 12 5.12 Barraclough 1 1 0 0 1 2 20 1.02

Meyer pitched to 3 batters in the 8th.

Inherited runners-scored_Blevins 1-0, Ziegler 3-1.

Umpires_Home, Stu Scheurwater; First, Eric Cooper; Second, Gary Cederstrom; Third, Cory Blaser.

T_2:57. A_8,211 (36,742).

