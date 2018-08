Nationals 17, Phillies 7

By The Associated Press

Washington Philadelphia ab r h bi ab r h bi Eaton rf 3 2 2 0 C.Hrnan 2b 4 1 2 0 Collins p 0 0 0 0 Hoskins lf 4 2 1 2 Solis p 0 0 0 0 O.Hrrra cf 5 0 0 0 M.Tylor ph-cf 1 0 0 0 C.Sntna 1b 4 2 2 2 T.Trner ss 5 4 3 2 Kingery ss 4 2 3 1 Harper cf 3 3 1 3 Cozens rf 2 0 0 0 Ju.Mllr p 0 0 0 0 Arano p 0 0 0 0 Rendon 3b 6 3 3 3 Vlentin rf 1 0 0 0 J.Soto lf 6 3 4 5 Franco 3b 4 0 0 0 Mar.Ryn 1b 4 1 1 2 Knapp c 4 0 2 1 Difo 2b 6 0 2 1 Pivetta p 0 0 0 0 Kieboom c 5 0 1 0 Rios p 1 0 0 0 Fedde p 3 0 0 0 A.Davis p 1 0 0 0 Grace p 0 0 0 0 Altherr rf 1 0 0 0 Goodwin ph-rf 2 1 1 1 Curtis p 0 0 0 0 N.Wllms ph 0 0 0 0 Neris p 0 0 0 0 Totals 44 17 18 17 Totals 35 7 10 6

Washington 430 401 005—17 Philadelphia 000 230 200— 7

E_J.Soto (1). DP_Washington 2. LOB_Washington 8, Philadelphia 6. 2B_Rendon 2 (23), Difo (8), C.Hernandez (12), Kingery (15), Knapp (3). HR_T.Turner (9), Harper (20), Rendon (10), J.Soto 2 (8), Mar.Reynolds (7), Goodwin (2), Hoskins (14), C.Santana (14), Kingery (4). SB_T.Turner (22). SF_Mar.Reynolds (2).

IP H R ER BB SO Washington Fedde W,1-3 5 8 5 5 3 3 Grace 1 0 0 0 0 1 Collins 1 2 2 2 1 0 Solis 1 0 0 0 1 1 Miller 1 0 0 0 0 1 Philadelphia Pivetta L,4-7 1 2-3 7 7 7 2 2 Rios 1 2-3 2 3 3 1 1 Davis 2 1-3 3 2 2 1 3 Arano 1 2 0 0 0 1 Curtis 1 1-3 0 0 0 2 3 Neris 1 4 5 5 1 2

Umpires_Home, Paul Nauert; First, Tom Woodring; Second, Carlos Torres; Third, Kerwin Danley.

T_3:43. A_36,903 (43,647).

